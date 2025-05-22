Uluslararası Aile Forumu’ndan güçlü mesaj: Toplumun huzuru güçlü aileyle mümkün!

Esma Sultan Yalısı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen Uluslararası Aile Forumu'nun galasına katılan Emine Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Aile, insanlığın en eski, en kadim ve en kıymetli hazinesidir. Nesillerin devamı, toplumların huzuru ve insanlığın umudu, sağlıklı ve güçlü aile yapılarıyla mümkündür." dedi.

"AİLE İNSANLIĞIN EN KIYMETLİ HAZİNESİDİR"

Emine Erdoğan, foruma ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aile, insanlığın en eski, en kadim ve en kıymetli hazinesidir. Nesillerin devamı, toplumların huzuru ve insanlığın umudu, sağlıklı ve güçlü aile yapılarıyla mümkündür.

Bu inançla, Uluslararası Aile Forumu'nun gala gecesinde, dünyanın farklı köşelerinden gelen kıymetli bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum.