Uluslararası Aile Forumu’ndan güçlü mesaj: Toplumun huzuru güçlü aileyle mümkün!
Uluslararası Aile Forumu'nun gala gecesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. Forum'da, nesillerin devamı, toplumların huzuru ve insanlığın umudunun, sağlıklı ve güçlü aile yapılarıyla mümkün olduğunu belirten Erdoğan, 'Aile, insanlığın en eski, en kadim ve en kıymetli hazinesidir.' dedi.
Esma Sultan Yalısı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen Uluslararası Aile Forumu'nun galasına katılan Emine Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Aile, insanlığın en eski, en kadim ve en kıymetli hazinesidir. Nesillerin devamı, toplumların huzuru ve insanlığın umudu, sağlıklı ve güçlü aile yapılarıyla mümkündür." dedi.
"AİLE İNSANLIĞIN EN KIYMETLİ HAZİNESİDİR"
Emine Erdoğan, foruma ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aile, insanlığın en eski, en kadim ve en kıymetli hazinesidir. Nesillerin devamı, toplumların huzuru ve insanlığın umudu, sağlıklı ve güçlü aile yapılarıyla mümkündür.
Bu inançla, Uluslararası Aile Forumu'nun gala gecesinde, dünyanın farklı köşelerinden gelen kıymetli bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum.
"AİLEYİ YAŞATMAK DÜNYAYI YAŞATMAKTIR"
Geleceğin güçlü toplumlarını inşa etmek için aile kurumunun karşı karşıya olduğu meydan okumaları ele aldık, çözüm yollarını birlikte düşündük.
Öyle ki fikir ve tecrübe paylaşımının, aileyi koruma, gelecek nesillere sağlıklı bir toplum bırakma yolunda hayati olduğu bir gerçek. Zira aileyi yaşatmak, dünyayı yaşatmaktır.
KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI
Ülkemizin öncülüğünde gerçekleşen önemli Forum'un, aileyi merkeze alan daha adil, daha sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir adım olduğuna yürekten inanıyorum.
Ortak değerler etrafında birleştiğimiz bu anlamlı buluşma vesilesiyle de Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, yalnızca aileyi değil; dünyamızı da koruma iradesi sergileyen tüm kıymetli katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum."
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