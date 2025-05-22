Başkan Erdoğan çocukları gördü aracı durdurdu: Hatıra fotoğrafı çektirdi

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BAŞKAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE ARACINDAN İNDİ

Erdoğan, AK Parti'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Adıyaman'dan gelen çocukları gören Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti.