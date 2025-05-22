Başkan Erdoğan çocukları gördü aracı durdurdu: Hatıra fotoğrafı çektirdi
Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocukları gören Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti. Çocuklarla bizzat ilgilenen Başkan Erdoğan onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.
BAŞKAN ÇOCUKLARI GÖRÜNCE ARACINDAN İNDİ
Erdoğan, AK Parti'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Adıyaman'dan gelen çocukları gören Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti.
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