TikTok çukurunda bir rezillik daha! Etkileşim uğruna çocuk istismarı | Anneden tepki çeken paylaşım...
Eşcinselliğin özendirildiği, aile mahremiyetinin yok edildiği, para için soyunmanın ve dans etmenin normalleştiği lağım çukuru TikTok'ta aile yapısı ayaklar altına alınmaya devam ediyor. TikTok'taki bir annenin etkileşim uğruna çocuğunu istismar etmesi ve izlenme uğruna kullanması da tepkilerin odağı oldu. Konuya ilişkin uzmanlar, TikTok için yerli içerik denetim ekiplerinin kurulmasını gerektiğini belirtiyor.
Sosyal medya platformlarında her geçen gün yeni bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Eşcinselliğin özendirildiği, aile mahremiyetinin yok edildiği, para için soyunmanın ve dans etmenin normalleştiği lağım çukuru TikTok'ta Türk aile yapısı ayaklar altına alınmaya devam ediyor.
Uzmanlar, TikTok için yerli içerik denetim ekiplerinin kurulmasını gerektiğini belirtiyor.
TikTok'ta yeni nesil suç örgütleri, (Barış Boyun örgütü, Daltonlar, Casperlar, Redkitler vs...) ölüme sürükleyen video akımları, cinsel istismar içerikleri, pedofili gibi birçok suç teşkil eden içerikler adeta kol geziyor.
TIKTOK'TAN SKANDAL PAYLAŞIMLARI AKLAMA ÇABASI
TikTok bu içeriklerin vatandaşlar tarafından çok fazla tepki çekmesinin ardından bir dizi kampanyaya girişti. TikTok önce algı operasyonuyla (TikToFaydasıÇok kampanyası) skandal paylaşımları aklama çabasına girdi. Sonra da 'aile/ebeveyn güvenliği' adı altında bir takım uygulamalarında güncellemeye gittiğini duyurdu.
TİKTOK ÇUKURUNDA ÇOCUK İSTİSMARI
TikTok'taki bir annenin etkileşim uğruna çocuğunu istismar etmesi ve izlenme uğruna kullanması büyük tepki çekti. Sosyal medyada kullanıcıları 'TikTok'un aile güvenliği modeli bu mu?' sözleriyle gerçek anlamda bir önlem alınması gerektiğini dile getirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Prof. Dr. Ali Murat Kırık, skandal paylaşımların nasıl engellenmesi ve filtrelenmesiyle gerektiğiyle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu:
TikTok gibi platformlar, yapay zekâ filtrelerini daha agresif hale getirebilir. Özellikle reşit olmayan kullanıcıların videolarında; beden gösterimi, uygunsuz dans figürleri, cinsel çağrışım içeren kıyafetler veya davranışlar varsa bu videolar otomatik olarak yayından kaldırılmalı.
Canlı yayın açma, para toplama gibi özellikler, yaş doğrulama sistemlerine bağlanmalı. 18 yaş altı hiçbir kullanıcı bu özelliklere erişememeli.
BTK gibi düzenleyici kurumlar, platformlardan Türkiye'deki kullanıcılar için daha sert içerik filtreleri uygulamasını talep edebilir. Gerekirse, yasal yaptırımla bunu zorunlu hale getirmelidir.
Ayrıca yerli içerik denetim ekipleri kurulmalı. Kültürel hassasiyetlere uygun, ülkemize özel moderasyon sistemiyle bu içerikler daha hızlı engellenebilir.
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