Trump: TikTok için “anlaşmaya çok yakınız”

"Çok iyi bir grupla anlaşmaya çok yakınız." diyen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmanın birden fazla yatırımcıyı kapsadığını belirtti ancak detay vermedi.

ABD'DE TİKTOK TARTIŞMASI



TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.



ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.



Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.



Ayrıca TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.