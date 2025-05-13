"Mavi Balina" ile başlayan kabus büyüyor! TikTok'ta ölümcül akım

10-14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR BU TUZAĞA DÜŞÜYOR

Araştırmaların en çok 10- 14 yaş arası çocukların bu tuzaklara daha fazla düştüğünü ortaya çıkardığını belirten Uzm. Dr. Yaşöz, "Çünkü en fazla bu dönemde risk alma davranışı artıyor. Ama risk değerlendirme yetileri az. Akranları tarafından üzerlerinde bir baskı oluşturuluyor. Bir akran grubuna ait olma arzusu ile daha fazla katılım gösteriyorlar" dedi.

ARKADAŞININ ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜYOR!

Ailele zarar verme durumları da olabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Yaşöz, şunlara dikkat çekti: "Mesela kaynar su challenge'da, kaynar suyu içebiliyorlar, uyurken bir arkadaşlarının üzerlerine dökebiliyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki challenge ne kadar tehlikeli olursa görüntülenme ve tıklanma sayısı o kadar artıyor. O kadar takipçi kazanıyorlar. O kadar ilgi uyandırmak istiyorlar. Araştırmalar ruh sağlığı bozuk olan gençlerin ve çocukların bu oyunlara daha fazla katıldığını gösteriyor. Aileden daha az ilgi gören ve bu nedenle de kabul görme arzusu daha fazla olan çocuklar bunlar."

AİLELERE UYARI

UZM. Dr. Yaşöz, ebeveynlere şu önerilerde bulundu: "Ailelerin, öğretmenlerin herkesin dijital okur yazarlığa ihtiyacı var. Bazı ülkeler riskin büyüklüğünü fark edip 16 yaş altı için sosyal medya kısıtlamasına gitmeye başladı. Bunun dışında ailelerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesi, dışarıdaki gerçek yaşamla daha fazla temas etmelerini sağlaması, fiziksel oyun alanlarının varlığını göstermesi, dışarda vakit geçirmeleri, onlarla oyun oynamaları bu süreçte önem taşıyor. Ailelerin çocukluktan itibaren çocuklarıyla daha fazla oyun oynaması gerekir. Dışarıda bir dünya olduğunu göstermeleri gerekir. O yalnızlığın içinden çocukları kurtarmaları gerekiyor."

Kaynak: AA