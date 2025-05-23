Ekrem İmamoğlu’nun sır telefonu nasıl bulundu? Kasa içinde ele geçirildi İmamoğlu telefonun şifresini vermedi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayıp telefonunun şifresini vermeyi reddetti. (A Haber arşiv)

ŞİFREYİ VERMEDİ ÖZEL EKİP KURULDU

Ele geçirilen telefona yönelik yapılan ilk incelemede, içerisinde sim kart bulunmadığı ve şifresinin olduğu belirlendi. Telefonun şifresi Ekrem İmamoğlu'na soruldu, İmamoğlu şifreyi vermeyi reddetti. Bunun üzerine telefonun şifresini kırabilmek için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi. Öte yandan telefona daha önce takılan sim kartların tespiti için de çalışma başlatıldı.