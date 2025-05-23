Ekrem İmamoğlu'nun sır telefonu nasıl bulundu? Kasa içinde ele geçirildi İmamoğlu telefonun şifresini vermedi
Yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayıp olan sır telefonu geçtiğimiz gün bulunmuştu. Yargı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre İmamoğlu'nun o telefonu saklaması için Koruma Müdürü Mustafa Akın'a verdiği, Akın'ın ise İmamoğlu'nun talimatıyla içindekilerin silinmesi ve saklanması için İBB'de görevli bir teknik personele verdiği öğrenildi. İtiraf üzerine telefonun bir evde kasa içerisine saklanmış sim kartsız ve şifreli şekilde bulunduğu bildirildi.
19 Mart'ta düzenlenen operasyonda Rumeli Hisarı'ndaki konutunda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, operasyon esnasında emniyet görevlilerine teslim ettiği telefonun aslında kullanımında olmayan başka bir telefon olduğu tespit edilmişti.
SAVCILIK İMAMOĞLU'NUN KAYIP TELEFONUNUN İZİNİ ADIM ADIM SÜRDÜ
Sabah'ın haberine göre bu tespitin ardından harekete geçen başsavcılık titiz bir çalışmayla telefonun izini sürdü. Yolsuzluk operasyonunun 2. dalgasında gözaltına alınan İBB'de teknik personel olarak çalışan bir ismi sorgulayan savcılık, söz konusu şahsın ifadeleri doğrultusunda İmamoğlu'nun kayıp telefonunu buldu.
TELEFONU KORUMA MÜDÜRÜNE VERMİŞ
Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, telefonun operasyon sırasında İmamoğlu tarafından gizlenmesi için Koruma Müdürü Mustafa Akın'a verdiği, Mustafa Akın'ın ise verileri silmesi ve saklaması için söz konusu teknik personele verdiği öğrenildi. Sorgulanan şahıs telefonu sakladığı yeri savcılığa bildirdi. İtiraf üzerine ilgili adreste arama yapan emniyet ekipleri, kayıp telefonu bir kasa içine gizlenmiş halde buldu.
ŞİFREYİ VERMEDİ ÖZEL EKİP KURULDU
Ele geçirilen telefona yönelik yapılan ilk incelemede, içerisinde sim kart bulunmadığı ve şifresinin olduğu belirlendi. Telefonun şifresi Ekrem İmamoğlu'na soruldu, İmamoğlu şifreyi vermeyi reddetti. Bunun üzerine telefonun şifresini kırabilmek için özel bir ekip kurulduğu öğrenildi. Öte yandan telefona daha önce takılan sim kartların tespiti için de çalışma başlatıldı.
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