22 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber'e konuşan baba Aci'den gelinine tepki: Yazıklar olsun

Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber'e konuşan baba Aci'den gelinine tepki: Yazıklar olsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 19:49 Güncelleme: 22.05.2025 21:00
ABONE OL
Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi, şikayetten vazgeçti. Bu karar başta Aci ailesi başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere neden oldu. Ancak müşteki avukatının yaptığı açıklamada, Aci'nin anne ve babasını şikayetten vazgeçmediğini bildirdi. Baba Aci ise A Haber'e konuştu. Gelinin mağduru oynadığını belirten baba Aci, 'Ya oğlumun kemiklerini sızlatmasın, yazıklar olsun.Bugün bir mağduriyet oynuyor ama bugün o yaşta oğlumun bıraktığı miras veya benden dolayı almış olduğu miras 10-12 milyon civarında. bugün kendi zora koşuyor, mağduriyet yaşamış bilmem ne olmuş hepsi boş.' dedi. ATV'ye konuşan Şükriye Aci ise pazarlık yapmadığını ve 100 milyon TL'yi en başta anne ve baba Aci'nin talep ettiğini belirterek 'Hukuki anlamda hakkımız olan parayı şu an itibarıyla kabul edip her şeyden geri çekilmeye karar verdim. Çünkü bu benim için çok yıpratıcı bir süreç oldu. Beni asıl yıldıran şey eşimin ailesi tarafından ihanete uğramak. İlk günden beri böyle bir paranın pazarlığını, planını yapmışlar, Ben bunları delilli bir şekilde de öğrendim.' dedi.

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi, şikayetten vazgeçti. Ancak müşteki avukatının yaptığı açıklamada, Aci'nin anne ve babasını şikayetten vazgeçmediğini bildirdi.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN BABASI ÖZER ACİ A HABER'E KONUŞTU!

"MADDİ MANEVİ ZARAR GİDERİLDİ" DİYEREK ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu.

Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun

ACILI BABA A HABER'E KONUŞTU:YAZIKLAR OLSUN

Acılı baba Özer Aci A Haber'e konuştu. Gelinine tepki gösteren baba Aci gelinin mağdur olmadığını belirterek yalnızca psikolog için para ödediğini söyledi. "Yazıklar olsun" diye baba Özer Aci "Bunun böyle olacağı belliydi, keşke dava açılsaydı davadan sonra bu girişimde bulunsaydı. Ama ne yazık ki oğlumun maddi manevi olarak bir para aldığını kendi ağzıyla söyledi. Maddi kısmı geçiyorum ama oğlumun maneviyat hakkında bedel olarak kaç para aldığını merak ediyorum." dedi ve şöyle devam etti:

"PARAYI OTOMATİK KENDİ ALDI İTİRAF ETTİ"

"Ya oğlumun kemiklerini sızlatmasın, yazıklar olsun. Aç mı kaldı açıkta mı kaldı, elektrik su parasını mı ödeyemedi diye kendisine soruyorum. Bugün bir mağduriyet oynuyor ama bugün o yaşta oğlumun bıraktığı miras veya benden dolayı almış olduğu miras 10-12 milyon civarında. bugün kendi zora koşuyor, mağduriyet yaşamış bilmem ne olmuş hepsi boş. Bir harcadığı psikoloğa haftada 3-5 bin harcıyordu.

Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun

Bana göre mağdur olmadı, kendisi avukatlar aracılığın ile para otomatik aldı kendi de itiraf etti. Parayı biz alacakmışız, parayı ben ne yapacakmışım ki, ben bugüne kadar para lafı ettim mi, para lafı ağzımdan çıktı mı? Yazıklar olsun diyorum.

Ben davamdan asla vazgeçmem, ben vazgeçmem derken de "torunumun hakkını ona yedireceğim bilmem ne yapacağım" diye bir düşüncem yok. Onun o parası ödemesi lazımdı ama keşke bu bahsettiği rakamlar 100 milyon değilmiş de daha az rakammış. Keşke daha çok olsaydı, belki daha çok aldı da söylemiyor diye düşünüyorum.

Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun

Avukatlarımız onu daha iyi bilir, burada şu var, 20 yılla yargılanması gerekirken, şimdi 5-10 yıl arasında yargılama olacağını söylüyor avukatlar. Allah ıslah etsin, çocuklar da arkadaşının kanını sattılar, kaça sattılar merak ediyorum. Ama zaman içerisinde bunlarda ortaya çıkacaktır."

Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun

ŞÜKRİYE ACİ KONUŞTU: PARAYI ALIP GERİ ÇEKİLMEYE KARAR VERDİM

ATV'ye konuşan Şükriye Aci "Hukuki anlamda hakkımız olan parayı şu an itibarıyla kabul edip her şeyden geri çekilmeye karar verdim" dedi ve "Çünkü bu benim için çok yıpratıcı bir süreç oldu. Beni asıl yıldıran şey eşimin ailesi tarafından ihanete uğramak. İlk günden beri böyle bir paranın pazarlığını, planını yapmışlar, Ben bunları delilli bir şekilde de öğrendim." şeklinde konuştu.

Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun

"YIPRANMAK İSTEMİYORUM"

100 milyon TL'nin en başta anne ve baba Aci'nin talep ettiği para olduğunu belirten Şükriye Aci "Ben kimseyle pazarlık masasına oturmadım, Sadece son raddede artık kimseyle uğraşmak istemediğim için avukatım aracılığıyla bir protokol imzalandı. Ben geri çekildim. Şikayetimi geri çekmenin kamu davasının devamını sağlayacağını biliyorum, kamu davası zaten devam edecek. Ama ben bu süreçte yıpranmak istemiyorum. " dedi

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYECEK

Kazada hayatını kaybeden Aci'nin anne ve babası ise şikayetten vazgeçmediğini bildirmişti. Aile Avukatı Hacı Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyonda çıkan haberlerde acı ailesinin şikayetinden vazgeçti yazıyor. Rahmetlinin eşi Şükriye Aci, maddi-manevi zararlarının karşılandığını söyleyerek şikayetten vazgeçmiştir. Diğer müştekilerin şikayeti devam etmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Gürcan’ın öldüğü kaza anı ortaya çıktıGürcan’ın öldüğü kaza anı ortaya çıktı GÜRCAN'IN ÖLDÜĞÜ KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Cihantimur soruşturmasında yeni gelişme!Cihantimur soruşturmasında yeni gelişme! CİHANTİMUR SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör