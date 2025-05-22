Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber'e konuşan baba Aci'den gelinine tepki: Yazıklar olsun
Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi, şikayetten vazgeçti. Bu karar başta Aci ailesi başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere neden oldu. Ancak müşteki avukatının yaptığı açıklamada, Aci'nin anne ve babasını şikayetten vazgeçmediğini bildirdi. Baba Aci ise A Haber'e konuştu. Gelinin mağduru oynadığını belirten baba Aci, 'Ya oğlumun kemiklerini sızlatmasın, yazıklar olsun.Bugün bir mağduriyet oynuyor ama bugün o yaşta oğlumun bıraktığı miras veya benden dolayı almış olduğu miras 10-12 milyon civarında. bugün kendi zora koşuyor, mağduriyet yaşamış bilmem ne olmuş hepsi boş.' dedi. ATV'ye konuşan Şükriye Aci ise pazarlık yapmadığını ve 100 milyon TL'yi en başta anne ve baba Aci'nin talep ettiğini belirterek 'Hukuki anlamda hakkımız olan parayı şu an itibarıyla kabul edip her şeyden geri çekilmeye karar verdim. Çünkü bu benim için çok yıpratıcı bir süreç oldu. Beni asıl yıldıran şey eşimin ailesi tarafından ihanete uğramak. İlk günden beri böyle bir paranın pazarlığını, planını yapmışlar, Ben bunları delilli bir şekilde de öğrendim.' dedi.
Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi, şikayetten vazgeçti. Ancak müşteki avukatının yaptığı açıklamada, Aci'nin anne ve babasını şikayetten vazgeçmediğini bildirdi.
"MADDİ MANEVİ ZARAR GİDERİLDİ" DİYEREK ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu.
ACILI BABA A HABER'E KONUŞTU:YAZIKLAR OLSUN
Acılı baba Özer Aci A Haber'e konuştu. Gelinine tepki gösteren baba Aci gelinin mağdur olmadığını belirterek yalnızca psikolog için para ödediğini söyledi. "Yazıklar olsun" diye baba Özer Aci "Bunun böyle olacağı belliydi, keşke dava açılsaydı davadan sonra bu girişimde bulunsaydı. Ama ne yazık ki oğlumun maddi manevi olarak bir para aldığını kendi ağzıyla söyledi. Maddi kısmı geçiyorum ama oğlumun maneviyat hakkında bedel olarak kaç para aldığını merak ediyorum." dedi ve şöyle devam etti:
"PARAYI OTOMATİK KENDİ ALDI İTİRAF ETTİ"
"Ya oğlumun kemiklerini sızlatmasın, yazıklar olsun. Aç mı kaldı açıkta mı kaldı, elektrik su parasını mı ödeyemedi diye kendisine soruyorum. Bugün bir mağduriyet oynuyor ama bugün o yaşta oğlumun bıraktığı miras veya benden dolayı almış olduğu miras 10-12 milyon civarında. bugün kendi zora koşuyor, mağduriyet yaşamış bilmem ne olmuş hepsi boş. Bir harcadığı psikoloğa haftada 3-5 bin harcıyordu.
Bana göre mağdur olmadı, kendisi avukatlar aracılığın ile para otomatik aldı kendi de itiraf etti. Parayı biz alacakmışız, parayı ben ne yapacakmışım ki, ben bugüne kadar para lafı ettim mi, para lafı ağzımdan çıktı mı? Yazıklar olsun diyorum.
Ben davamdan asla vazgeçmem, ben vazgeçmem derken de "torunumun hakkını ona yedireceğim bilmem ne yapacağım" diye bir düşüncem yok. Onun o parası ödemesi lazımdı ama keşke bu bahsettiği rakamlar 100 milyon değilmiş de daha az rakammış. Keşke daha çok olsaydı, belki daha çok aldı da söylemiyor diye düşünüyorum.
Avukatlarımız onu daha iyi bilir, burada şu var, 20 yılla yargılanması gerekirken, şimdi 5-10 yıl arasında yargılama olacağını söylüyor avukatlar. Allah ıslah etsin, çocuklar da arkadaşının kanını sattılar, kaça sattılar merak ediyorum. Ama zaman içerisinde bunlarda ortaya çıkacaktır."
ŞÜKRİYE ACİ KONUŞTU: PARAYI ALIP GERİ ÇEKİLMEYE KARAR VERDİM
ATV'ye konuşan Şükriye Aci "Hukuki anlamda hakkımız olan parayı şu an itibarıyla kabul edip her şeyden geri çekilmeye karar verdim" dedi ve "Çünkü bu benim için çok yıpratıcı bir süreç oldu. Beni asıl yıldıran şey eşimin ailesi tarafından ihanete uğramak. İlk günden beri böyle bir paranın pazarlığını, planını yapmışlar, Ben bunları delilli bir şekilde de öğrendim." şeklinde konuştu.
"YIPRANMAK İSTEMİYORUM"
100 milyon TL'nin en başta anne ve baba Aci'nin talep ettiği para olduğunu belirten Şükriye Aci "Ben kimseyle pazarlık masasına oturmadım, Sadece son raddede artık kimseyle uğraşmak istemediğim için avukatım aracılığıyla bir protokol imzalandı. Ben geri çekildim. Şikayetimi geri çekmenin kamu davasının devamını sağlayacağını biliyorum, kamu davası zaten devam edecek. Ama ben bu süreçte yıpranmak istemiyorum. " dedi
AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYECEK
Kazada hayatını kaybeden Aci'nin anne ve babası ise şikayetten vazgeçmediğini bildirmişti. Aile Avukatı Hacı Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyonda çıkan haberlerde acı ailesinin şikayetinden vazgeçti yazıyor. Rahmetlinin eşi Şükriye Aci, maddi-manevi zararlarının karşılandığını söyleyerek şikayetten vazgeçmiştir. Diğer müştekilerin şikayeti devam etmektedir" ifadelerine yer vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlı'dan günümüze geldi: Kolesterolü sıfırlıyor
- Sır perdesi aralandı! Türkiye sessiz sedasız yapıyordu: 6. nesil savaş uçağı YFQ-42A ortaya çıktı!
- GS Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması 2025 | Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede olacak?
- Merkez Bankası'ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09'la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...
- Hangi esrarengiz kasaba karakterisin? Tek soruluk kişilik testiyle gizemini çöz!
- HMGS sonuç ekranı ÖSYM AİS | 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz şey nedir? Kaplan mı ağaç mı? Karakterinizi belirliyor
- Tıkalı damarları hemen açıyor: Kan şekerini dengede tutuyor
- iOS 19 duyurusuyla kaderleri belli oldu! İşte desteği kesilecek iPhone modelleri ve tarih…
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili uzayacak mı, son durum ne?
- İstanbul'da kurbanlık satış yerleri belli oldu mu? 2025 İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek?
- 22 Mayıs A101 aktüel katalog | Yaz aylarının aranan ürünleri satışa çıktı: Taşınabilir klima, sinek önleyici, güneş kremi, balkon masası…