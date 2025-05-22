Cihantimur davasında şikayetten vazgeçmişti! A Haber’e konuşan baba Aci’den gelinine tepki: Yazıklar olsun

ACILI BABA A HABER'E KONUŞTU:YAZIKLAR OLSUN

Acılı baba Özer Aci A Haber'e konuştu. Gelinine tepki gösteren baba Aci gelinin mağdur olmadığını belirterek yalnızca psikolog için para ödediğini söyledi. "Yazıklar olsun" diye baba Özer Aci "Bunun böyle olacağı belliydi, keşke dava açılsaydı davadan sonra bu girişimde bulunsaydı. Ama ne yazık ki oğlumun maddi manevi olarak bir para aldığını kendi ağzıyla söyledi. Maddi kısmı geçiyorum ama oğlumun maneviyat hakkında bedel olarak kaç para aldığını merak ediyorum." dedi ve şöyle devam etti:

"PARAYI OTOMATİK KENDİ ALDI İTİRAF ETTİ"

"Ya oğlumun kemiklerini sızlatmasın, yazıklar olsun. Aç mı kaldı açıkta mı kaldı, elektrik su parasını mı ödeyemedi diye kendisine soruyorum. Bugün bir mağduriyet oynuyor ama bugün o yaşta oğlumun bıraktığı miras veya benden dolayı almış olduğu miras 10-12 milyon civarında. bugün kendi zora koşuyor, mağduriyet yaşamış bilmem ne olmuş hepsi boş. Bir harcadığı psikoloğa haftada 3-5 bin harcıyordu.