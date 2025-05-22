Hüseyin Yayman ahaber.com.tr’ye açıkladı: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (ahaber.com.tr)

İşte Yayman'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"HAZIRLIKLARIN SONUNA GELDİK"

Dijital Telif Yasası'yla ilgili son süreç nedir? Bu dönem sonuna kadar bitirileceğinin altını çizmiştiniz? Süreci özetler misiniz?

Dijital Telif Yasası ile ilgili söylenmedik bir şey kalmadı. Hazırlıklarımızın sonuna geldik. Tüm kamuoyunun ve tüm bileşenlerin ortak aklıyla bir hazırlığımız var. İnşallah kamuoyunu tatmin edecek bir arayış içerisindeyiz. Henüz bir metin yok metin üzerinde çalışmalar devam ediyor.

"TBMM TATİLE GİRMEDEN YASAYI ÇIKARTACAĞIZ! BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

TBMM yaz dönemi tatile girmeden önce bu yasayı önce komisyonlarda sonra da genel kurulda gündeme alacağız. Bu yasayı artık çıkartmak istiyoruz. Dijital telif konusunda artık bıçak kemiğe dayandı.