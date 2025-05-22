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Hüseyin Yayman ahaber.com.tr'ye açıkladı: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 14:05 Güncelleme: 22.05.2025 14:59
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Hüseyin Yayman ahaber.com.tr’ye açıkladı: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, içerik üreticilerinin haklarını koruma altına alan Dijital Telif Yasası, medya sektörü ve dijital platformlar açısından büyük bir önem taşıyor. Türkiye’de uzun süredir gündemde olan Dijital Telif Yasası’na ilişkin çalışmalar devam ederken, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuyla ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'ye değerlendirdi. Yayman, hazırlıkların sona geldiğini ve tüm paydaşlarla ortak bir anlayış içinde çalıştıklarını belirtti. Yayman'a göre henüz yasa tasarısı tam anlamıyla netleşmemiş olsa da, taslağın kısa süre içinde tamamlanması ve Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Süreçte gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür eden Yayman, haberin fikir ve sanat eseri olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda telifin doğrudan eser sahibine yani gazetecilere ödenmesi gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde içerik üreticilerinin haklarını koruma altına alan Dijital Telif Yasası, hem medya sektörü hem de dijital içerik sağlayıcılar açısından hayati önem taşıyor. Özellikle haber içeriklerin internet ortamında hızla ve kontrolsüzce yayılması telif sorunlarını da beraberinde getiriyor.

HÜSEYİN YAYMAN: DİJİTAL TELİF YASASI BU DÖNEM ÇIKACAK

HABER SİTELERİ GELİR ELDE EDEBİLECEK

Bu yasa, içerik üreticilerinin emeklerinin karşılığını alabilmesini hedeflerken dijital platformlara da yasal sorumluluk yüklüyor. Google, YouTube, Facebook gibi dev platformlar artık içerik sahiplerinden izin almadan içerik yayımlayamayacak ve haber siteleri ürettikleri içerik için gelir elde etme hakkına kavuşacak.

Gazetecilerin emeğini koruyan bu yasa Türkiye'nin de uzun süredir gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin çalışmalar sürerken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman son detayları ahaber.com.tr'ye açıkladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (ahaber.com.tr)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (ahaber.com.tr)

İşte Yayman'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"HAZIRLIKLARIN SONUNA GELDİK"

Dijital Telif Yasası'yla ilgili son süreç nedir? Bu dönem sonuna kadar bitirileceğinin altını çizmiştiniz? Süreci özetler misiniz?

Dijital Telif Yasası ile ilgili söylenmedik bir şey kalmadı. Hazırlıklarımızın sonuna geldik. Tüm kamuoyunun ve tüm bileşenlerin ortak aklıyla bir hazırlığımız var. İnşallah kamuoyunu tatmin edecek bir arayış içerisindeyiz. Henüz bir metin yok metin üzerinde çalışmalar devam ediyor.

"TBMM TATİLE GİRMEDEN YASAYI ÇIKARTACAĞIZ! BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

TBMM yaz dönemi tatile girmeden önce bu yasayı önce komisyonlarda sonra da genel kurulda gündeme alacağız. Bu yasayı artık çıkartmak istiyoruz. Dijital telif konusunda artık bıçak kemiğe dayandı.

Yayman Dijital Telif Yasası'nın TBMM tatile girmeden önce çıkacağını söyledi (AA)Yayman Dijital Telif Yasası'nın TBMM tatile girmeden önce çıkacağını söyledi (AA)

"GOOGLE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Geçen hafta Dijital Mecralar Komisyonu'na Google yetkilileri geldi ve pozitif bir tutum içerisinde olduklarını söylediler. Bir düzenleme yapıldığında Google olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söylediler.

"GERÇEK GAZETECİLERİN HAYATTA KALMASI İÇİN GEREKLİ"

Biz de öncelikle haberin fikir ve sanat eserleri kanununda bir telif sayılması gerektiğini ve eser olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu telifin dağıtılması ve telifin eser sahibine ödenmesi için bir yaklaşımımız var. Bunu çok önemsiyoruz. Gerçek gazeteciliğin hayatta kalması için dijital telif olmazsa olmazlardır.

Yayman ayrıca sürece yönelik tutumu nedeniyle Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti (AA)Yayman ayrıca sürece yönelik tutumu nedeniyle Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti (AA)

TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Bu konuda fikri takip ve duyarlılığı için Turkuvaz Medya'ya çok teşekkür ediyorum.

"BU DÖNEM İÇİNDE YASA ÇIKACAK"

İnşallah bu dönem içerisinde yasayı çıkartacağız. Tüm başkanlarımızla konuşuyoruz. Meclis tatil olmadan önce düzenlemeyi yapmak istiyoruz ancak bir tarih veremiyoruz.

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Hüseyin Yayman ahaber.com.tr’ye açıkladı: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak Hüseyin Yayman ahaber.com.tr’ye açıkladı: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak Hüseyin Yayman ahaber.com.tr’ye açıkladı: Dijital Telif Yasası bu dönem çıkacak

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