ABD’den Suriye’ye özel temsilci: Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Şam’da görev alacak

ABD, Başkan Donald Trump'ın yakın dostu ve şu anda Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamaya hazırlanıyor. Bu atama, Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılacağını duyurmasının ardından geldi ve Türkiye'nin, Esad sonrası dönemde bölgede artan etkisinin ABD tarafından da kabul edildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, konuyla ilgili soruya, "Şu anda açıklanacak bir gelişme yok." yanıtını verdi.

RUBIO: YENİ HÜKÜMETE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUZ AKSİ TAKDİRDE...

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack dahil olmak üzere Türk büyükelçilik personelinin Suriye'deki yerel yetkililerle çalışmasına izin verdiğini söyledi. Rubio, "O hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz, çünkü aksi halde bölgeyi tamamen istikrarsızlaştıracak büyük bir iç savaş ve kaos riskiyle karşı karşıya kalırız." dedi.

3'LÜ ZİRVE: ABD, SURİYE VE TÜRKİYE

Salı günü Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Barrack'ın da katıldığı ABD-Türkiye arasında Suriye odaklı bir toplantı yapıldı. Görüşmede, yaptırımların hafifletilmesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

ABD yönetimi, daha önce Suriye yaptırımlarını adım adım kaldırmayı öngören bir yaklaşımı benimsemişti. Ancak Trump, geçen haftaki açıklamasında "yaptırımların sona erdirilmesi talimatı verdiğini" duyurdu.

Bu kararın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la yaptığı görüşmelerin ardından alındığını belirtti.