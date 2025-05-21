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ABD'den Suriye'ye özel temsilci: Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Şam'da görev alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 13:30 Güncelleme: 21.05.2025 14:13
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ABD’den Suriye’ye özel temsilci: Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Şam’da görev alacak

Reuters'ın bildirdiğine göre ABD, Başkan Donald Trump’ın uzun yıllardır yakın arkadaşı olan ve halen ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Barrack’ı, Suriye Özel Temsilcisi olarak atamaya hazırlanıyor.

ABD, Başkan Donald Trump'ın yakın dostu ve şu anda Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamaya hazırlanıyor. Bu atama, Trump'ın Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılacağını duyurmasının ardından geldi ve Türkiye'nin, Esad sonrası dönemde bölgede artan etkisinin ABD tarafından da kabul edildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, konuyla ilgili soruya, "Şu anda açıklanacak bir gelişme yok." yanıtını verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack dahil olmak üzere Türk büyükelçilik personelinin Suriye'deki yerel yetkililerle çalışmasına izin verdiğini söyledi. Rubio, "O hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz, çünkü aksi halde bölgeyi tamamen istikrarsızlaştıracak büyük bir iç savaş ve kaos riskiyle karşı karşıya kalırız." dedi.

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Salı günü Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Barrack'ın da katıldığı ABD-Türkiye arasında Suriye odaklı bir toplantı yapıldı. Görüşmede, yaptırımların hafifletilmesi ve terörle mücadele konuları ele alındı.

ABD yönetimi, daha önce Suriye yaptırımlarını adım adım kaldırmayı öngören bir yaklaşımı benimsemişti. Ancak Trump, geçen haftaki açıklamasında "yaptırımların sona erdirilmesi talimatı verdiğini" duyurdu.

Bu kararın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la yaptığı görüşmelerin ardından alındığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.'ı kabul ederken (DHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.'ı kabul ederken (DHA)

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Trump ayrıca, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da Suriye'nin Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa ile bir araya geldi ve kendisinden uzun süredir düşman olan İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini istedi.

ABD yaptırımlarının kaldırılması, Suriye'nin küresel finans sisteminden dışlanmasına son vererek insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini kolaylaştıracak. Aynı zamanda, ülkenin yeniden inşa sürecinde yabancı yatırımların ve ticaretin önünü açacak.

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ABD’den Suriye’ye özel temsilci: Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Şam’da görev alacak ABD’den Suriye’ye özel temsilci: Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Şam’da görev alacak ABD’den Suriye’ye özel temsilci: Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Şam’da görev alacak
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