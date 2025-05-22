Türkiye’nin ilk ’İslamofobi ile Mücadele Merkezi’ açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsü'nün açılış Töreni'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde gerçekleşen törende, ırkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirme ile mücadelenin dünyanın geleceği için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Ersoy, Batı'nın binlerce yıllık üstün ırk anlayışının günümüzde İslamofobi söylemi altında siyasi, ekonomik ve sosyal araç haline getirildiğini belirtti.

Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsü'nün (CENTERCIF) açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleşti.

"BATI'NIN ÜSTÜN IRK ANLAYIŞI İLE İSLAMAFOBİ ÜRETİYORLAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsü (CENTERCIF) Açılış Töreni'ne katıldı. Ayrıca törene Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, ırkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirme ile mücadelenin dünyanın geleceği için hayati öneme sahip olduğunu dile getirerek, Batı'nın binlerce yıllık üstün ırk anlayışının günümüzde İslamofobi söylemi altında siyasi, ekonomik ve sosyal araç haline getirildiğini belirtti. Ersoy, bu anlayışın etkisiz hale getirilmemesi durumunda çatışmasız bir dünyanın mümkün olmayacağını ifade etti. İslamofobinin tarihsel kökenlerine değinen Ersoy, Roma İmparatorluğu döneminde inancın iktidarı güçlendirme aracı olarak kullanıldığını ve bu durumun farklı inançları benimseyen toplumlara yönelik zulümlere yol açtığını anlatarak şöyle konuştu: