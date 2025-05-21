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TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK'e 3 yeni üye seçildi

Giriş: 21.05.2025 19:38 Güncelleme: 21.05.2025 20:18
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TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK’e 3 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na 3 yeni üye seçildi. İşte o isimler...

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 3 üye seçmek için oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda; AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser ve İYİ Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday üyeliğe seçildi.

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