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Başkan Erdoğan’dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı: Tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 19:43
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Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü paylaşımı: Tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İnsanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

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"ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya'dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü paylaşımı: Tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü paylaşımı: Tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü paylaşımı: Tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum
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