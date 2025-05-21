İstanbul’da kaos kapıda! Toplu taşımada kriz yükleniyor! Özel halk otobüsleri kontak kapatacak

Şehir genelinde binlerce otobüs kontak kapatacak (AA)

"ÖDEYEMEDİĞİMİZ İÇİN SEFERLERE ÇIKMAYACAĞIZ"

Nisan ayında yapılan ödemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık, "Bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız hem biz söylüyoruz. Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimizin kararını aldık. Perşembe günü itibarıyla araçlarımız yakıt alamadığı ve personel maaşlarını ödeyemediğimiz için seferlere çıkamayacağız" ifadelerini kullandı.

"İBB'NİN TAVRI YOLUMUZU BELİRLEYECEK"



Kararın İstanbul halkını mağdur etmemesi için şimdiden duyurulduğunu söyleyen Ovacık, sürecin yeniden değerlendirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılacak ödemelere bağlı olduğunu kaydetti. Ovacık, "Belediyenin bize göstereceği tavır, bundan sonraki yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmek istiyoruz" dedi.