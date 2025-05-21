İstanbul'da kaos kapıda! Toplu taşımada kriz yükleniyor! Özel halk otobüsleri kontak kapatacak
İstanbul’da sık sık yaşanan arıza ve yangınlarla gündeme gelen İETT otobüsleriyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Özel Halk Otobüsleri esnafı, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 3 bin 41 aracın Perşembe gününden itibaren sefere çıkmayacağını duyurdu. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’den 5 milyar TL'nin üzerinde alacakları olduğunu belirterek, “Ayın 15’inde yapılacağı söylenen 500 milyon TL’lik ödeme gerçekleşmedi. Artık yakıt alamıyor, personel maaşı ödeyemiyoruz” dedi.
İstanbul'da neredeyse her gün yaşanan yangın, kaza ve arıza haberleriyle kamuoyunun gündeminden düşmeyen İETT otobüsleriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İETT'ye bağlı yapan toplu ulaşım sisteminin bel kemiği olan otobüslerin sahipleri 24 Nisan'da kontak kapatma kararı alırken 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrasında vazgeçmişti.
3 BİN 41 ARAÇ SEFERE ÇIKMAYACAK
Yapılan görüşmelerde ödemelerinin gerçekleşeceği sözünü alan otobüs esnafı yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Perşembe günü itibarıyla 3 bin 41 araçlık Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkmayacağı açıklandı.
"SÖZLERİNİ TUTMADILAR"
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yaptığı açıklamada 4 aydır herhangi bir ödeme alamadıklarını belirterek, "İBB'den toplamda 5 milyar TL'den fazla alacağımız var. En son bize ayın 15'inde 500 milyon lira ödeme yapılacağı taahhüt edildi. Ancak Mayıs'ın 15'ine geldiğimizde bu ödeme yapılmadı. Görüşmelerimizde bu miktarın ödenemeyeceği bildirildi" dedi.
"ÖDEYEMEDİĞİMİZ İÇİN SEFERLERE ÇIKMAYACAĞIZ"
Nisan ayında yapılan ödemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık, "Bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız hem biz söylüyoruz. Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimizin kararını aldık. Perşembe günü itibarıyla araçlarımız yakıt alamadığı ve personel maaşlarını ödeyemediğimiz için seferlere çıkamayacağız" ifadelerini kullandı.
"İBB'NİN TAVRI YOLUMUZU BELİRLEYECEK"
Kararın İstanbul halkını mağdur etmemesi için şimdiden duyurulduğunu söyleyen Ovacık, sürecin yeniden değerlendirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılacak ödemelere bağlı olduğunu kaydetti. Ovacık, "Belediyenin bize göstereceği tavır, bundan sonraki yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmek istiyoruz" dedi.
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