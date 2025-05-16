CHP’li yönetim İETT’yi çökertti! Yandaşa verilen bakım ihalesi toplu taşımayı vurdu

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA EKSTRA 11 MİLYAR 349 MİLYON TL ÖDENDİ

Bu ihalelerin haricinde ise hiçbir firmaya sorulmadan 22/e maddesi kapsamında Doğrudan Temin kapsamında yapılan 11 milyar 349 milyon 997,56 TL + KDV bedelli 5 adet Araç Bakım/Onarım ihalesinin de Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verildiği görüldü.

BAKIM İHALELERİNİN YÜZDE 83,19 KARABAT'LA İLİŞKİLİ ŞİRKETE GİTTİ

İETT tarafından gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 67,16'sını oluşturan Otobüs Bakım/Onarım Hizmetleri ihalelerinin ihale bedelleri itibariyle de yüzde 83,19'unun Ulaşım İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne ihale edildiği, yüzde 16,30'unun da Bilginay Temizlik Hiz. Yemek Bilg. İlaç Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti.'ye verildiği aktarıldı.

Rapora yansıyan görüşte ise şu ifadeler dikkat çekti: "Bu durum, Raporun ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, İETT'nin otobüs bakım onarım ihalelerinin, şeffaf ve rekabete açık şekilde yapılmadığını göstermektedir."