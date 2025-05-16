CHP'li yönetim İETT'yi çökertti! Yandaşa verilen bakım ihalesi toplu taşımayı vurdu
İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. Son 6 yılda tramvay, metro, metrobüs ve otobüslerde görülen arızalanma, yolda kalma ve yanma olaylarına bir yenisi daha eklendi.
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde 146T-1 Fenertepe Esenkent hattında çalışan İETT otobüsünün motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför Hasan Hasgül otobüsü durdurdu ve yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
BORÇLANMA KAPASİTESİNİ 6 MİLYAR 870 MİLYON TL AŞTI
İETT'nin 2025 yılı bütçesinin 60 milyar 800 milyon TL olarak belirlenen İETT'nin 2024 yılı Meclis Denetim Komisyonu Muhalefet Raporu'na yansıyan detaylarda belirli şirketlere ihale edilen otobüs bakım ve onarım ihaleleri nedeniyle borç batağına saplandığı tespit edildi. Rapora göre İETT'nin 2024 yıl sonu borcu 24 milyar 326 milyon 820 bin 744 TL oldu. İETT'nin 2024 yılı içerisinde borçlanabilme stoğu üst limiti 17 milyar 489 milyon 950 bin 272,34 TL olduğu halde 6 milyar 836 milyon 870 bin 472 TL ile belirlenen borçlanabilme yasal sınırını aştığı belirlendi.
BAKIM ONARIM İHALELERİ PEŞKEŞ ÇEKİLDİ
İETT tarafından 2024 yılında yapılan otobüs bakım ve onarım ihalelerinde ise aslan payının CHP Genel Başkanı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdiği rapora yansıdı. Rapora yansıyan detaylarda otobüs bakım ve onarım için 16 ihale yapıldığı belirtildi. Yapılan ihalelerden 11 adedi, toplam 11 milyar 703 milyon 725 bin 462,64 TL + KDV bedelle Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verildiği görüldü. Ayrıca aynı hizmet kapsamında 4 ihale de toplam 2 milyar 294 milyon 14 bin 462 TL + KDV bedelle İBB ve Beşiktaş Belediye'sindeki yolsuzluk soruşturmasına konu olan Bilginay Temizlik Hiz. Yemek Bilg. İlaç Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti.'ye verildiği ifade edildi.
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA EKSTRA 11 MİLYAR 349 MİLYON TL ÖDENDİ
Bu ihalelerin haricinde ise hiçbir firmaya sorulmadan 22/e maddesi kapsamında Doğrudan Temin kapsamında yapılan 11 milyar 349 milyon 997,56 TL + KDV bedelli 5 adet Araç Bakım/Onarım ihalesinin de Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verildiği görüldü.
BAKIM İHALELERİNİN YÜZDE 83,19 KARABAT'LA İLİŞKİLİ ŞİRKETE GİTTİ
İETT tarafından gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 67,16'sını oluşturan Otobüs Bakım/Onarım Hizmetleri ihalelerinin ihale bedelleri itibariyle de yüzde 83,19'unun Ulaşım İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne ihale edildiği, yüzde 16,30'unun da Bilginay Temizlik Hiz. Yemek Bilg. İlaç Org. Taş. İnş. Dan. Tek. Ayak. Tur. Tic. Paz. San. Ltd. Şti.'ye verildiği aktarıldı.
Rapora yansıyan görüşte ise şu ifadeler dikkat çekti: "Bu durum, Raporun ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, İETT'nin otobüs bakım onarım ihalelerinin, şeffaf ve rekabete açık şekilde yapılmadığını göstermektedir."
'BAKIM İHALELERİ YANDAŞA VERİLMESİ İÇİN HER YOL DENENMİŞ'
Sabah'ın haberine göre; İBB Meclisi Hukuk Komisyonu ve Denetim Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar ise alevlere teslim olan otobüsün ardından yaptığı açıklamada, "Otobüs bakım İhalelerinin liyakatsiz yandaşa verilmesi için her yol denenmiş. 2024 yılında Otobüs bakım/onarım işleri için yapılan 16 adet ihalenin 9 adedi davet usulü gerçekleştirilmiş.
Otobüs bakım işinde bu yöntemin uygulanabilmesi için gerekli şart olan "idarece öngörülemeyen olay" nedir? 924 milyon 812 bin TL + KDV tutarındaki bu 9 adet ihalenin tamamına aynı firmalar davet edilmiş, 7 adedi Ulaşım İç Dış Ticaret 'e verilmiş. Otobüsler yanmaya, kaza yapmaya, yolda kalmaya devam ediyor. Bu otobüslerin niye fireni tutmuyor? Neden yolda kalıyor? Niçin yanıyor? Niçin sürekli kaza yapıyor?" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Empati duyguları gittikçe güçleniyor! Yaşlandıkça duygusal olarak olgunlaşan 4 burç
- Zekan duygusal mı mantıksal mı? İlk gördüğün şey bunu açıklıyor!
- DUS sonuçları açıklandı mı? 2025 DUS sonuçları sorgulama ekranı
- Selvi Boylum Al Yazmalım’ın senaristi hayatını kaybetti! Yönetmen Ali Özgentürk kimdir, hastalığı neydi?
- Uzmanlar uyardı: Tek hareket yüzde 70 felç bırakabiliyor! O yaş grubu ciddi risk taşıyor
- BENZİN, MAZOT FİYATI: Akaryakıt fiyatları bugün değişti! 15 Mayıs 2025 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?
- Hava tersine dönüyor! Rüzgar şiddetleniyor, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor
- Zeka testi: Balık tutma sahnesinde bir hata bulunuyor! IQ’su yüksek olanlar 5 saniyede fark ediyor
- Tam bir gurmeler, damak tadını hayatının merkezine koyarlar! Yemek düşkünü burçlar
- Bir tane koyan rutubetten kurtuluyor! Banyodaki tüm nemi yok ediyor
- İlk gördüğün hayvan karakterini söylüyor! Dikkatlice bak ve kişiliğini öğren