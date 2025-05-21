Adalet Bakanı Tunç’tan St. Petersburg Başkonsolosluğuna ziyaret

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Bakan Tunç sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin görüntüler paylaşırken açıklamalarda bulundu. Tunç, "Rusya'daki temaslarımız kapsamında St. Petersburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik. Moskova Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve St. Petersburg Başkonsolosumuz Özgün Talu ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.