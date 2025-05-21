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Adalet Bakanı Tunç'tan St. Petersburg Başkonsolosluğuna ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 03:45 Güncelleme: 21.05.2025 03:46
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Adalet Bakanı Tunç’tan St. Petersburg Başkonsolosluğuna ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Rusya'da Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğuna ziyarette bulundu. Bakan Tunç, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'daki ziyaretleri kapsamında, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğunu ziyaret ettiğini bildirdi.

Foto: XFoto: X

Bakan Tunç sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin görüntüler paylaşırken açıklamalarda bulundu. Tunç, "Rusya'daki temaslarımız kapsamında St. Petersburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik. Moskova Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve St. Petersburg Başkonsolosumuz Özgün Talu ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Tunç’tan St. Petersburg Başkonsolosluğuna ziyaret Adalet Bakanı Tunç’tan St. Petersburg Başkonsolosluğuna ziyaret Adalet Bakanı Tunç’tan St. Petersburg Başkonsolosluğuna ziyaret

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