Başkan Erdoğan Macaristan'da: Gazze'de sivil halk cehennemi yaşıyor
Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türk devletlerinin köklü bir mirasın taşıyıcısı olduğunun altını çizen Erdoğan 'Doğu ile Batı'yı buluşturuyoruz' dedi. Başkan Erdoğan Gazze konusunda da dünyaya çağrıda bulunurken bölgede sivil halka cehennemin yaşatıldığının altını çizdi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, Macaristan'da "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nde konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:
"GİDİLECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"
Dostuma nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın başarılarını diliyorum. İlk kez gözlemci ülkede gerçekleşmesi Macaristan'a verdiğimiz öncemin göstergesidir.
Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki rolüne büyük önem atfediyoruz. Macaristan'ın iş birliğimizin nişanesi olarak TÜRKSOY'a katılımını teşvik ettiğimizi belirtmek istiyorum.
Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Sizlerle hedefe varacağımızdan şüphem yok. Nevruz bayramı kader ve gönül birliğimizin kültürel mirasıdır. Bundan böyle Nevruz ve Kutlama günü olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyacağız. UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık Günü'nün Dünya Türk Dili Günü olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Özbek kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Özbekistan'ın üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden ortak koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor. Üye devletlerin desteğini bekliyoruz. Geçmişteki trajediler ve bugün Gazze'deki trajediler bizlere sınır ötesini düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.
"KKTC'YE OMUZ VERİLMESİ GEREKİYOR"
Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine omuz verilmesini bekliyoruz. Ak sakallıların KKTC'deki toplantısını anlamlı buluyoruz. KKTC'nin bulunmadığı Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır.
İnşallah uzak olmayan gelecekte KKTC'yi tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri görmeyi ümit ediyorum.
"GAZZE'DE SİVİL HALK CEHENNEMİ YAŞIYOR"
Kafkasya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycan Ermenistan barış görüşmelerindeki mutabakattan memnunuz. Bu birçok fırsatı da beraberinde getirecektir. Aliyev'in barışı getirecek lider olarak tarihe geçecektir. Gazze'de ise sivil halk cehennemi yaşıyor. 14 bin bebeğin öleceğine dair vahim bir uyarıda bulunuldu. Gazze'deki çabalara katkılarımız önemlidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığının durulması, Filistin'in toprak bütünlüğünün tanınması gerekiyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Rusya Ukrayna savaşının küresel etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. Taraflar İstanbul'da bir araya geldi ve adil barış için her iki ülke ile temaslarımızı sürdüreceğiz. Suriye'de istikrar için de yoğun çabalarımız devam ediyor.
AZİZ SANCAR'A ÖDÜL
Prof. Dr. Aziz Sancar'ı bugün özellikle aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Bişkek'teki kararla alınan ödülü kendisine takdim edeceğiz. Türk milletine daha nice başarılar yaşatacaklarını düşünüyoruz. Budapeşte deklarasyonunun dost ve kardeş ülkelere hayırlı olsun.
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