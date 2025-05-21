Başkan Erdoğan Macaristan’da: Gazze’de sivil halk cehennemi yaşıyor

Gazze'de İsrail katliamlarına devam ediyor (AA)

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya Ukrayna savaşının küresel etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. Taraflar İstanbul'da bir araya geldi ve adil barış için her iki ülke ile temaslarımızı sürdüreceğiz. Suriye'de istikrar için de yoğun çabalarımız devam ediyor.

AZİZ SANCAR'A ÖDÜL

Prof. Dr. Aziz Sancar'ı bugün özellikle aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Bişkek'teki kararla alınan ödülü kendisine takdim edeceğiz. Türk milletine daha nice başarılar yaşatacaklarını düşünüyoruz. Budapeşte deklarasyonunun dost ve kardeş ülkelere hayırlı olsun.