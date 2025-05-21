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Başkan Erdoğan Macaristan'da temaslarını sürdürüyor! Başbakan Orban ile kültürel programa katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 20:41 Güncelleme: 21.05.2025 20:56
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Başkan Erdoğan Macaristan’da temaslarını sürdürüyor! Başbakan Orban ile kültürel programa katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da, temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Başbakan Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da, Başbakan Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile kültürel programa iştirak etti.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Programda, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)
EMİNE ERDOĞAN'DAN PROGRAMA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle misafir oldukları Macaristan'da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldıklarını kaydetti.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan Macaristan’da temaslarını sürdürüyor! Başbakan Orban ile kültürel programa katıldı Başkan Erdoğan Macaristan’da temaslarını sürdürüyor! Başbakan Orban ile kültürel programa katıldı Başkan Erdoğan Macaristan’da temaslarını sürdürüyor! Başbakan Orban ile kültürel programa katıldı

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