İstanbul’da hissedilen deprem oldu! A Haber’e bağlanan deprem uzmanından acıklama: Aynı fay üzerinde!

Prof Dr. Ersoy, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında A Haber canlı yayanına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, yaptığı değerlendirmelerde, "Halen artçıların devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla daha önce meydana gelen 6.2 ile 5.9'un depremlerinin Kumburgaz fayı üzerinde gibi görünüyor. Henüz harita üzerinde görme şansım olmadı ama bu büyüklükteki depremler elbet yaşanacak" ifadelerini kullandı.

FAY ZONU AKTİF

Prof Dr. Ersoy'un konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu anda yaşanan 4 büyüklüğündeki depremi ben Maltepe'deyim ve hissedenler varmış. Avrupa yakasına göre zeminler farklı olmasına rağmen aşağı yukarı 40 kilometre uzaktayız. Depremin merkez üssünden ona rağmen buradan da hissedilmiş. Bu büyüklükte herhangi bir yıkım beklenmez. Bu sadece fay zonunun aktif olduğunu gösterir.

"6.2'NİN ÜZERİNE ÇIKARSA YENİDEN YORUMLANABİLİR"

Ne zaman ki 6.2'nin üzerine çıkarsa ancak o zaman yeni bir deprem gözüyle bakılabiliriz. Bu artçıların normalde 1 ay devam etmesi gerekir ama yine de bir net bir zaman dilimi söylemek zor. Bazen 15 günde sönümlenirken bazen 1 ay sürebiliyor. Ama daha sonraki dönemlerde yalnızca Kumburgaz fayında değil Avcılar ya da Adalar fayında faaliyetler olduğu zaman bunu farklı yorumlayabiliriz.

"4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM HİSSEDİLEBİLİR ÇÜNKÜ..."

Bu sarsıntıdan yeniden deprem beklenebilir mi?

Elbette başka depremler olabilir gün geçmiyor ki Marmara dahil olmak üzere küçük de olsa depremler meydana geliyor. 23 Nisan'dan bu yana neredeyse bir aylık bir süreç geçti. Bu aşamada artçılar olabilir ama 4 büyüklüğündeki bir depremin farkı hissedilebilir olması. Nitekim ben merkez üsse yaklaşık 45 kilometre uzağında olmama karşın burada hissedenler var.

Ayrıntılar gelecek...