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Dışişleri Bakanı Fidan Budapeşte’de mevkidaşlarıyla görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.05.2025 01:20 Güncelleme: 21.05.2025 01:21
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Dışişleri Bakanı Fidan Budapeşte’de mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla görüştüğü belirtildi.

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Dışişleri Bakanı Fidan Budapeşte’de mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Fidan Budapeşte’de mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Fidan Budapeşte’de mevkidaşlarıyla görüştü

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