Barış müzakerelerinde Putin Trump'tan ne istedi? A Haber'de çarpıcı yorum: Zelenski'nin tavrı nedeniyle ateşkes sağlanamadı
ABD Başkanı Trump, 16 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Rusya-Ukrayna barış müzakeresi sonrası dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Putin ile görüşmesinin gayet iyi geçtiğini ifade etmesinin ardından müzakere sürecine ilişkin neler konuşulduğu ve tarafların ne istediği A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programında ele alındı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'nın NATO ve AB şartlarının yerine getirilmeyeceğini ifade ederken kritik öneme sahip Moskova Kilisesi'ne dikkat çekti. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Rusya-Ukrayna savaşının sürmesinde ABD'nin fayda sağladığını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes anlaşması sağlanmasını istediği ve İstanbul'da barış müzakeresinin gerçekleşmesi için teklifte bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ateşkes sürecini kabul etmesiyle tüm dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. 15 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen barış müzakeresi Ukrayna heyetinin İstanbul'a gelmemesiyle 16 Mayıs'a ertelenmiş ve yapılan görüşmede Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak biner esiri takas edeceği anlaşmaya varıldı.
Barış sürecinin bir sonraki görüşmesinin İstanbul'da devam etmesi beklenirken ABD Başkanı Trump, 19 Mayıs'ta Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek savaşın bitmesi için süreci hızlandırmak istediğini ifade etti. Trump-Putin görüşmesinde şartların görüşüldüğü ve sohbetin gayet iyi geçtiği belirtilirken görüşmenin detayları A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunumuyla Sebep Sonuç programında ele alındı.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Zelenski yenilmesine rağmen ezilmedik mesajı verildiğini ifade ederek "Putin müzakerelerde Ukrayna'nın masaya yatırdıkları şartlar konusunda bazı durumlarda taviz verilebileceğini ifade ediyor. Burada birkaç durum var. İlki NATO'ya giriş mevzusu. Bütün NATO ülkelerinin evet demesi gerekiyor fakat kimse bu durumu istemez. İsveç ve Polonya gibi ülkeler karşı çıkar. Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik giriş durumu ise kısa dönemde olacak bir şey değil."
"MOSKOVA KİLİSESİ KRİTİK ÖNEMDE"
Moskova Kilisesi barış sürecinde önemli bir durum. Şu anki Moskova Kilisesi Kiev'den alınıp götürülmüştü. Kiev de 5-6 yıl önce kendi kilisesi olarak ilan etti. Rusya'ya göre Ukrayna diye bir ülke yok ve o kiliseyi lağvetmesini istiyor.
"ZELENSKİ'NİN TAVRI DEVAM ETMESEYDİ ATEŞKES SAĞLANACAKTI"
Bir diğer mevzu ise Kırım meselesidir. Trump ve Avrupa kabul etmese de Rusya Kırım'dan çekilmeyecek. İki gün önce Zelenski'nin tavrı devam etmeseydi ateşkes sağlanacaktı. İstanbul'da ateşkes olsaydı Rusya Kırım'dan çekilmeyecekti ve işgali de meşru sayılmayacaktı. Süreci de biner esir takası ile kurtarmaya çalıştılar.
"BU SAVAŞTAN EN BÜYÜK FAYDAYI ABD SAĞLIYOR"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise Putin'in İstanbul'daki barış müzakerelerinde düşük düzeyli Rus heyeti gönderdiğini belirterek "Rusya 30 Eylül'de Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ı işgal etmesiyle ilhak edildiğini ve Rus toprağına kattıklarını Ukrayna'ya belirtti. Ukrayna ise Avrupa desteğiyle Zaporijya ve Herson'un belli bölgelerini işgal etti. Rusya işgal ettiği toprakların taşrasında kalan ve Ukrayna taarruzunun kurtardığı noktalardan geri çekilin dedi. Bunu ateşkes şartı olarak ileri sürüyor. Ayrıca 3 yıldır süren bu savaştan fayda maksimizasyonu sağlayan ülke ABD'dir. ABD'nin daha da alacağı var."
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