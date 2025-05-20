Barış müzakerelerinde Putin Trump’tan ne istedi? A Haber’de çarpıcı yorum: Zelenski’nin tavrı nedeniyle ateşkes sağlanamadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes anlaşması sağlanmasını istediği ve İstanbul'da barış müzakeresinin gerçekleşmesi için teklifte bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ateşkes sürecini kabul etmesiyle tüm dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. 15 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen barış müzakeresi Ukrayna heyetinin İstanbul'a gelmemesiyle 16 Mayıs'a ertelenmiş ve yapılan görüşmede Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak biner esiri takas edeceği anlaşmaya varıldı.

Barış sürecinin bir sonraki görüşmesinin İstanbul'da devam etmesi beklenirken ABD Başkanı Trump, 19 Mayıs'ta Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek savaşın bitmesi için süreci hızlandırmak istediğini ifade etti. Trump-Putin görüşmesinde şartların görüşüldüğü ve sohbetin gayet iyi geçtiği belirtilirken görüşmenin detayları A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunumuyla Sebep Sonuç programında ele alındı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Zelenski yenilmesine rağmen ezilmedik mesajı verildiğini ifade ederek "Putin müzakerelerde Ukrayna'nın masaya yatırdıkları şartlar konusunda bazı durumlarda taviz verilebileceğini ifade ediyor. Burada birkaç durum var. İlki NATO'ya giriş mevzusu. Bütün NATO ülkelerinin evet demesi gerekiyor fakat kimse bu durumu istemez. İsveç ve Polonya gibi ülkeler karşı çıkar. Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik giriş durumu ise kısa dönemde olacak bir şey değil."