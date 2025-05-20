Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Putin'den "ateşkes" Trump'tan müzakere mesajı: Barışın yeni adresi Vatikan mı olacak?
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki saatten fazla süren görüşmenin ardından temkinli iyimserlik mesajı verdi. Putin, Kiev’le gelecekteki barış görüşmeleri için bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Trump ise görüşmenin tonunu “mükemmel” olarak nitelendirerek, Rusya ve Ukrayna’nın savaşın sonu için müzakerelere başlayacağını duyurdu. Müzakereler için yeni bir adres olarak Vatikan'ı işaret etti. Trump’ın telefonla görüştüğü Ukrayna lideri Zelenskiy de koşulsuz ateşkese ve doğrudan müzakerelere hazır olduklarını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün 17.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
"ANLAŞMA SAĞLANIRSA ATEŞKES MÜMKÜN"
İki lider arasında yapılan ve iki saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin, 2 tarafa da uygun olacak tavizlerin verilebileceğini söyleyerek, "Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır." dedi.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'nin İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklaması dikkat çekti. Putin, (Trump'la telefon görüşmesinde) İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti.
"GÖRÜŞME SON DERECE YAPICIYDI"
Putin, Soçi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'la iki saati aşan telefon görüşmesinin oldukça açık ve bilgilendirici bir şekilde geçtiğini söyledi. Görüşmenin yapıcı olduğunu vurgulayan Putin, "Görüşmeyi çok kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.
"RUSYA BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN YANA"
Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelere destek verdiğini belirten Putin, bu desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Putin, "ABD Başkanı Trump, çatışmaların sona ermesi ve ateşkes konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Ben de Rusya'nın, Ukrayna krizinin barışçıl çözümünden yana olduğunu aktardım" dedi.
"TEMEL SORUNLARI ÇÖZMEYE ODAKLANMALIYIZ"
Krizde tüm tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilir tavizler bulması gerektiğini belirten Putin, esas meselenin savaşın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi. "Bizim için en önemli şey, bu krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaktır" diyen Rus lider, detayların ilerleyen günlerde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov tarafından açıklanabileceğini de sözlerine ekledi.
ABD'NİN DESTEĞİNE TEŞEKKÜR
Putin, Trump'ın Rusya-Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki desteğini takdir ettiğini belirtti. "ABD Başkanı Trump, çatışmaların sona ermesi ve ateşkes konusundaki tutumunu ortaya koydu. Ben de Rusya'nın Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğumuzu aktardım" ifadelerini kullandı.
TRUMP: BİRAZ İLERLEME KAYDEDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı. İlk etapta "Putin ile iki saatlik görüşmenin ruhu ve tonu mükemmeldi. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak" dedi. Beyaz Saray bahçesinde görüşmeye ilişkin ayrıca açıklama yapan Trump, "Sanırım biraz ilerleme kaydedildi. Umarım bir şeyler yapmışızdır." diyerek, savaşın bölgede son derece korkunç bir durum yaşattığını her hafta 5 bin gencin yaşamını yitirdiğini belirtti.
BARIŞIN YENİ ADRESİ VATİKAN MI OLACAK?
Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Vatikan'ın arabuluculuk yapmak istemesinin ABD'nin geri çekilmesi anlamına gelip gelmediği yönündeki bir soruya Trump, "Hayır hayır, bence bu (müzakereleri) Vatikan'da yapmak harika olurdu. Belki biraz daha fazla önem taşırdı." şeklinde cevap verdi.
Trump, dünkü telefon görüşmesinde Vatikan'ın arabuluculuğunun gündeme geldiğini ve bunun müzakerelere yardımcı olacağını düşündüğünü belirterek, "Muazzam bir acı, öfke var ve bence bu, öfkenin bir kısmını hafifletebilir. Yani bunu Vatikan'da yapmak, bence çok harika bir fikir olurdu." dedi.
TRUMP: ÇOK BÜYÜK EGOLAR SÖZ KONUSU AMA...
Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinden sonra "bir şeylerin olacağına inandığını" vurgulayan Trump, "Çok büyük egolar söz konusu ama bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Ve eğer olmazsa, ben sadece geri çekilirim ve onlar tekrar devam etmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "Avrupa'nın meselesi" olduğunu da tekrarlayarak, "Ancak geçmiş yönetim bizim dahil olmamız gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissetti ve biz Avrupa'dan çok daha fazla dahil olduk. Yabancı bir ülkeye rekor seviyede, bence çok büyük miktarlarda para ve silah verdik. Avrupa da verdi ama bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler." diye konuştu.
ZELENSKİY: KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIRIZ!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın koşulsuz ateşkese ve Rusya ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu vurguladı. Zelensky, aynı zamanda müzakere mekanları konusunda Türkiye dahil olmak üzere Vatikan ve İsviçre gibi ülkelerin seçenekler arasında olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başakanı Vladimir Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefonda bir araya geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya ile doğrudan ve sonuç odaklı müzakerelere hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye, Vatikan ve İsviçre gibi ülkelerin olası müzakere mekânları olarak değerlendirildiğini duyurdu.
"BU BELİRLEYİCİ BİR AN"
Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasa geçmeden önce kendisiyle görüştüğünü, ardından Avrupalı liderlerle birlikte tekrar bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti. "Bu belirleyici bir an. Dünya artık liderlerinin gerçekten ateşkesi güvence altına alıp gerçek, kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir" ifadelerini kullandı.
ABD VE AVRUPA'NIN ROLÜ ÖNEMLİ
Zelenskiy, olası müzakerelerde ABD ve Avrupa'nın aktif rol oynaması gerektiğinin altını çizdi. ABD'nin sürecin dışında kalmamasının barış süreci için kritik olduğunu belirtti.
"YAPTIRIM BASKISI DEVAM ETMELİ"
Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürmesi, esir değişimini reddetmesi ve gerçek dışı taleplerde bulunması durumunda, ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarla baskıyı artırması gerektiğini vurguladı.
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