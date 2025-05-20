Trump-Putin görüşmesi sona erdi! Putin'den "ateşkes" Trump'tan müzakere mesajı: Barışın yeni adresi Vatikan mı olacak?

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TRUMP: BİRAZ İLERLEME KAYDEDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı. İlk etapta "Putin ile iki saatlik görüşmenin ruhu ve tonu mükemmeldi. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sonu için müzakerelere başlayacak" dedi. Beyaz Saray bahçesinde görüşmeye ilişkin ayrıca açıklama yapan Trump, "Sanırım biraz ilerleme kaydedildi. Umarım bir şeyler yapmışızdır." diyerek, savaşın bölgede son derece korkunç bir durum yaşattığını her hafta 5 bin gencin yaşamını yitirdiğini belirtti.

BARIŞIN YENİ ADRESİ VATİKAN MI OLACAK?

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Vatikan'ın arabuluculuk yapmak istemesinin ABD'nin geri çekilmesi anlamına gelip gelmediği yönündeki bir soruya Trump, "Hayır hayır, bence bu (müzakereleri) Vatikan'da yapmak harika olurdu. Belki biraz daha fazla önem taşırdı." şeklinde cevap verdi.



Trump, dünkü telefon görüşmesinde Vatikan'ın arabuluculuğunun gündeme geldiğini ve bunun müzakerelere yardımcı olacağını düşündüğünü belirterek, "Muazzam bir acı, öfke var ve bence bu, öfkenin bir kısmını hafifletebilir. Yani bunu Vatikan'da yapmak, bence çok harika bir fikir olurdu." dedi.

TRUMP: ÇOK BÜYÜK EGOLAR SÖZ KONUSU AMA...



Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinden sonra "bir şeylerin olacağına inandığını" vurgulayan Trump, "Çok büyük egolar söz konusu ama bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Ve eğer olmazsa, ben sadece geri çekilirim ve onlar tekrar devam etmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.



Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "Avrupa'nın meselesi" olduğunu da tekrarlayarak, "Ancak geçmiş yönetim bizim dahil olmamız gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissetti ve biz Avrupa'dan çok daha fazla dahil olduk. Yabancı bir ülkeye rekor seviyede, bence çok büyük miktarlarda para ve silah verdik. Avrupa da verdi ama bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler." diye konuştu.