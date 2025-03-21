Gabar’da günlük petrol üretimi 80 bin varile ulaştı!

Şırnak'taki Gabar Dağı eteklerinde yürütülen petrol üretim tesisi (AA)

Gabar'da da geçmişte terörden dolayı gidilemeyen coğrafyalarda arama yapmaya başladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şırnak'ta 2021'de, o adı terörle anılan coğrafyada biz yine Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Yine çok kısa bir süre içerisinde o sahadan bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz, 2016'dan bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirme hedefine büyük bir inançla yürüdüklerini vurgulayarak, "Şu anda yaptıklarımız yapacaklarımızın daha çok gerisinde. Önümüzde yapacak çok işimiz var ve inşallah milletimize vereceğimiz çok büyük müjdeler var. Çünkü şimdi Türkiye'deki petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir safhaya geçiyoruz." diye konuştu.