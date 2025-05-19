Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayımladı. Mesajda "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum" diyen Başkan Erdoğan "İstiklal ve istikbalimiz için, şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için hayâsız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne" canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi şükranla anıyorum. 81 ilimizle birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan her bir gencimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Yedi düvele karşı hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi verdiğimiz İstiklal Harbi, bu milletin gençlerinin omuzlarında yükselmiştir. 19 Mayıs'ta yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı.

İstiklal aşkımız milletimizle birlikte gençlerin verdiği mücadelenin eseri olarak zaferle taçlandı. İstiklal ve istikbalimiz için, şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için hayâsız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum.

"Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne" canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ordumuzun tüm mensuplarını, Kurtuluş Savaşımızın bütün neferlerini saygıyla yâd ediyorum."

