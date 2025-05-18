Siyasi kararlılık enerjiye dönüştü! Türkiye’nin enerji üssü Filyos’ta tarih yazılıyor | A Haber muhabiri Gül: Enerji zaferinin kalbindeyiz

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Prof. Dr. Şenay Yalçın: "Yılların birikimiyle geldiğimiz bu nokta, siyasi iradenin kararlılığının yansımasıdır. Filyos'ta atılan her adım, sadece bugün için değil, gelecekte enerji alanında dışa bağımlılığın sona ermesi için çok kritik. A Haber kameraları, bu tarihi ana bir kez daha tanıklık etti. Önümüzdeki dönemde Filyos, enerjide bağımsız ve güçlü Türkiye vizyonunun lokomotifi olacak."