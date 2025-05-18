Siyasi kararlılık enerjiye dönüştü! Türkiye'nin enerji üssü Filyos'ta tarih yazılıyor | A Haber muhabiri Gül: Enerji zaferinin kalbindeyiz
A Haber muhabiri Yusuf Gül ve kameraman Kenan Arda Gül, enerji devriminin kalbi Filyos’tan çarpıcı görüntülerle özel yayın gerçekleştirdi. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Bu görüntü, yılların birikiminin ve bir siyasi kararlılığın yansımasıdır” sözleriyle süreci değerlendirdi. Yusuf Gül ise, “Tarihin en büyük enerji projesinin kalbindeyiz” diyerek heyecanı aktardı. Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji projelerinden biri olan Filyos Limanı’nda, 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezerviyle birlikte çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İşte A Haber ekranlarında yayınlanan o özel görüntüler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervi, Göktepe-3 kuyusunda keşfedildi. Zonguldak'a bağlı Karadeniz açıklarında bulunan bu stratejik nokta, Filyos Limanı'na 180 kilometre uzaklıkta ve Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alıyor. Bu yeni rezerv, konutların 3,5 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek büyükte.
YUSUF GÜL: "TARİHİN EN BÜYÜK ENERJİ PROJESİNİN KALBİNDEYİZ"
A Haber muhabiri Yusuf Gül, Satır Arası programında yaptığı çarpıcı canlı yayında, şu ifadeleri kullandı:
"Müjdeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Enerji serüvenimiz 2020'de ilk meyvesini verdi. O yıl 320 milyar metreküplük ilk keşifle başladı, rezerv 710 milyar metreküpe çıktı. Durmak yok denildi, kollar sıvandı ve bugün Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni bir rezerv daha keşedildi. Burası adeta enerji üssüne dönüştü."
3 ANA BÖLÜMLÜ DEV ENERJİ AĞI
Yusuf Gül, Filyos'taki yapılandırmayı şu sözlerle anlattı:
"Bir yanda deniz tabanında insansız üretim tesisi, diğer yanda kara tesisi... Bu iki üniteyi birbirine bağlayan deniz altı boru hattı sistemi mevcut. Deniz tabanına yayılan 10 kuyudan çıkarılan gaz, 22 bin kilometrelik ağa taşınıyor, karaya sevk ediliyor."
ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞA BİR ADIM DAHA
Enerji uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın: "Doğalgazı çıkarttığınızda içinde metan gazının dışında farklı partiküller olur. Bunları ayıklamak için özel teknoloji gerekir. Filyos işte bu nedenle muazzam bir tesis."
Prof. Dr. Şenay Yalçın: "Yılların birikimiyle geldiğimiz bu nokta, siyasi iradenin kararlılığının yansımasıdır. Filyos'ta atılan her adım, sadece bugün için değil, gelecekte enerji alanında dışa bağımlılığın sona ermesi için çok kritik. A Haber kameraları, bu tarihi ana bir kez daha tanıklık etti. Önümüzdeki dönemde Filyos, enerjide bağımsız ve güçlü Türkiye vizyonunun lokomotifi olacak."
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