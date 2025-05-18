Enerjide dönüm noktası! 2028’de tüm hanelere yerli gaz geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Göktepe-3 kuyusundaki 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi, kamuoyunda heyecan yaratırken, keşfin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı da gündemdeki yerini koruyor. Keşfedilen rezervin ekonomik değerinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu miktarın konutlardaki doğal gaz ihtiyacını 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayabileceği bildirildi. A Haber'de konuşan Gazeteci Murat Övür, Türkiye'nin doğal gaz politikasında önemli bir dönemece girildiğini vurgulayarak, 2028 yılına kadar konutlarda tüketilen doğal gazın tamamının Sakarya Gaz Sahası ve yeni keşiflerden sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Övür ayrıca, sübvansiyon sisteminin gelir gruplarına göre yeniden yapılandırılabileceğini belirterek, "Yalıda ya da villada oturanların bu destekten çıkarılması, buna karşılık asgari ücretliler ve emeklilere daha fazla sübvansiyon sağlanması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZ FATURASININ YÜZDE 70'İNİ DEVLET KARŞILIYOR"

Gazeteci Murat Övür, Türkiye'de bugün doğal gaz kullanan herkesin faturasının yaklaşık yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı. Övür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, ilerleyen süreçte yüksek gelir grubuna mensup kullanıcıların daha fazla ödeme yapabileceğini, buna karşılık dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için daha fazla sübvansiyon uygulanabileceğini aktardı. Aynı uygulamanın elektrik faturalarında da geçerli olduğunu belirten Övür, burada da yüzde 50 oranında devlet desteği sağlandığını ifade etti.