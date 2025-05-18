Enerjide dönüm noktası! 2028’de tüm hanelere yerli gaz geliyor
Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gaz, hem enerji politikalarının geleceği hem de ekonomik değeriyle dikkat çekti. Keşfin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı ise kamuoyunda merak konusu oldu. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Gazeteci Murat Övür, bu keşfin 2028 yılına kadar evlerde kullanılan doğal gazın tamamının yerli üretimle karşılanmasına zemin hazırlayacağını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Göktepe-3 kuyusundaki 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi, kamuoyunda heyecan yaratırken, keşfin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı da gündemdeki yerini koruyor. Keşfedilen rezervin ekonomik değerinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu miktarın konutlardaki doğal gaz ihtiyacını 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayabileceği bildirildi. A Haber'de konuşan Gazeteci Murat Övür, Türkiye'nin doğal gaz politikasında önemli bir dönemece girildiğini vurgulayarak, 2028 yılına kadar konutlarda tüketilen doğal gazın tamamının Sakarya Gaz Sahası ve yeni keşiflerden sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Övür ayrıca, sübvansiyon sisteminin gelir gruplarına göre yeniden yapılandırılabileceğini belirterek, "Yalıda ya da villada oturanların bu destekten çıkarılması, buna karşılık asgari ücretliler ve emeklilere daha fazla sübvansiyon sağlanması planlanıyor" ifadelerini kullandı.
"DOĞAL GAZ FATURASININ YÜZDE 70'İNİ DEVLET KARŞILIYOR"
Gazeteci Murat Övür, Türkiye'de bugün doğal gaz kullanan herkesin faturasının yaklaşık yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı. Övür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, ilerleyen süreçte yüksek gelir grubuna mensup kullanıcıların daha fazla ödeme yapabileceğini, buna karşılık dar gelirli vatandaşlar ve emekliler için daha fazla sübvansiyon uygulanabileceğini aktardı. Aynı uygulamanın elektrik faturalarında da geçerli olduğunu belirten Övür, burada da yüzde 50 oranında devlet desteği sağlandığını ifade etti.
"TÜRKİYE 60 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ HARCIYOR"
Öte yandan Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, Türkiye'nin yıllık ortalama 55-60 milyar metreküp doğal gaz tükettiğini belirterek, bu miktarın yaklaşık yüzde 35'inin hanelerde, yüzde 13'ünün sanayide, yüzde 14'ünün ise enerji santrallerinde kullanıldığını ifade etti. Yalçın, yapılan her doğal gaz keşfinin ve üretilen her metreküp gazın bu ihtiyaca doğrudan katkı sağladığını vurguladı.
Enerjide tam bağımsızlığın önemine dikkat çeken Yalçın, "Enerji, günümüzde milli güç unsuru olarak değerlendiriliyor. Eğer enerjide bağımsız değilseniz, tam anlamıyla bağımsız olmanız mümkün değildir" dedi.
"DOĞAL GAZIN KULLANIMINDA CİDDİ SÜBVANSE VAR"
Faturalara yansıma konusunda ise devletin büyük bir özveri gösterdiğini belirten Yalçın, hanelerde kullanılan doğal gazın ciddi oranda sübvanse edildiğini söyledi. Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkarılan doğal gazın şu an günlük 10 milyon metreküp üretim kapasitesine ulaştığını ifade eden Yalçın, bu miktarın saha geliştirme sürecinde belirlenen birinci faz hedefiyle örtüştüğünü belirtti.
"GAZDA DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERECEK"
Prof. Dr. Yalçın, 2028 yılına kadar tamamlanması planlanan ikinci fazın ardından, Türkiye'de hanelerde kullanılan doğal gazın tamamının Sakarya Gaz Sahası'ndan elde edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Bu hedef gerçekleştiğinde, evlerde kullanılan doğal gaz için dışa bağımlılık sona erecek ve Türkiye bu alandaki ihtiyacını tamamen yerli kaynakla karşılamış olacak.
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