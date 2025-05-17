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Nükleer müzakereler masada! Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.05.2025 23:55 Güncelleme: 17.05.2025 23:56
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Nükleer müzakereler masada! Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüştü. Görüşmede İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereler masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.

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Nükleer müzakereler masada! Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü Nükleer müzakereler masada! Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü Nükleer müzakereler masada! Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

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