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Başkan Erdoğan’dan Tiran’da gerçekleşen zirveye ilişkin mesaj!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 22:54 Güncelleme: 16.05.2025 22:57
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Başkan Erdoğan’dan Tiran’da gerçekleşen zirveye ilişkin mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 6’ncı Zirvesi’ne katılmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’da liderlerle bir araya geldi. Zirvede, Avrupa kıtasının geleceğine yönelik iş birliği ve ortak vizyon başlıkları ele alındı.

Başkan Erdoğan, zirveye dair değerlendirmelerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna aktardı. Erdoğan, paylaşımında birlik ve ortak eylemin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6'ncı Zirvesi'nde, kıtamızı yeniden tanımlayacak yeni bir vizyon tartışması için bir araya geldik. Birlik içinde hareket edebilmek, iş birliği ruhunu güçlendirmek ve ortak eylem kapasitesini artırmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor."

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Başkan Erdoğan’dan Tiran’da gerçekleşen zirveye ilişkin mesaj! Başkan Erdoğan’dan Tiran’da gerçekleşen zirveye ilişkin mesaj! Başkan Erdoğan’dan Tiran’da gerçekleşen zirveye ilişkin mesaj!
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