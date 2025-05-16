Başkan Erdoğan’dan Tiran’da gerçekleşen zirveye ilişkin mesaj!

Başkan Erdoğan, zirveye dair değerlendirmelerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna aktardı. Erdoğan, paylaşımında birlik ve ortak eylemin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6'ncı Zirvesi'nde, kıtamızı yeniden tanımlayacak yeni bir vizyon tartışması için bir araya geldik. Birlik içinde hareket edebilmek, iş birliği ruhunu güçlendirmek ve ortak eylem kapasitesini artırmak her zamankinden daha büyük önem taşıyor."