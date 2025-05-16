Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye ile yeni bir dönem başladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye'de bir dizi ziyaret ve temel atma törenine katıldı. PKK'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongre sonrası silah bırakma ve kendini feshetme kararı almasının ardından açıklamalarda bulunan Tunç, "Bu süreç kolay gelmedi. Binlerce şehit verdik, trilyonlarca kaynak harcadık. Ama sonunda terör örgütü silah bıraktığını ilan etti ve Türkiye'de yeni bir dönem başladı" dedi.

Tunç, "Bundan böyle teröre harcanan kaynaklar artık milletimizin huzuru, eğitimi, sağlığı ve refahı için kullanılacak. Çocuklarımızın daha güvenli bir geleceğe sahip olması için çalışacağız" diye konuştu.

OSMANİYE'DE TEMEL ATMA TÖRENİ VE İNCELEMELER

Bakan Tunç, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü. Daha sonra Adalet Bakanlığı konutları inşaat alanında incelemelerde bulunan Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 324 milyon lira + KDV ihale bedeli olan projenin Osmaniye için önemine dikkat çekti.

Hatay'ın Samandağ ve Erzin ilçeleriyle Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde adalet saraylarının temelinin atıldığını belirten Tunç, depremin etkilediği 11 ilde yeniden inşa sürecinin devam ettiğini vurguladı. Konuşmaların ardından ilk harç döküldü.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA SİYASETİNDE ARANAN LİDERDİR"

AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Tunç, burada partililerle bir araya geldi. Konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası siyasette barışı savunan, mazlumun hakkını koruyan bir lider olduğunu vurguladı.

"Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilecek, Azerbaycan'da 31 yıllık işgali sona erdirebilecek ve Suriye'de barışı sağlayabilecek bir liderimiz var" diyen Tunç, Türkiye'nin diplomatik gücünün artarak devam ettiğini ifade etti.

"BUGÜNKÜ YARGI SİSTEMİ MİLLETİN YANINDA"

Yargı sistemine yönelik eleştirilere de değinen Tunç, "Türkiye'de yargı bağımsız değil" eleştirilerine tarihsel örneklerle yanıt verdi. 15 Temmuz'da yargı mensuplarının darbecilere karşı tavır aldığını hatırlatan Tunç, "Eğer bugünkü yargı sistemi geçmişte olsaydı, 27 Mayıs'ta Menderes asılmazdı, 12 Eylül'de gençler değil darbeciler yargılanırdı" dedi.

Bugünkü yargının hukuk devleti ilkesini savunduğunu, temel hak ve özgürlükleri tahkim ettiğini belirten Bakan, yargıya yönelik bazı kesimlerin eleştirilerinin geçmişin vesayetçi anlayışını savunmaktan öteye gitmediğini ifade etti.

YENİ ANAYASA MESAJI: MİLLETE BORCUMUZDUR

Tunç, açıklamasının sonunda yeni anayasa vurgusunu da yineledi. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa hedefi olduğunu hatırlatarak, "Darbecilerin yazdığı anayasa yerine, milletin temsilcileri tarafından kaleme alınmış bir anayasayla yönetilmek bu milletin hakkıdır. Parlamento uzlaşırsa, 28. Dönem Meclisi bu borcu ödemiş olur" şeklinde konuştu.