Yargıtay Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin kararına itiraz! “Bu cinayet canavarca hisle işlendi”
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin davasında verilen “haksız tahrik indirimi” kararına itiraz etti. Başsavcılık, cinayetin “canavarca hisle işlendiğini” belirterek ceza indiriminin hukuka aykırı olduğunu savundu. Davada son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin haksız tahrik indirimi uygulanmasına yönelik kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Başsavcılık, cinayetin "canavarca hisle" işlendiğini ve sanığın lehine ceza indiriminin kabul edilemez olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşıdı.
BAŞSAVCILIK HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ KARARINA KARŞI ÇIKTI
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Cemal Metin Avcı hakkında "canavarca hisle öldürme" suçunun unsurlarının oluşmadığına ve sanığın "haksız tahrik" altında hareket ettiğine hükmederek cezasında indirime gitmişti. Bu karara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308. maddesi kapsamında yapılan 6 sayfalık itirazda, sanığın eyleminin açıkça "canavarca hisle" işlendiği ifade edildi. Ayrıca, olayda haksız tahrik koşullarının oluşmadığı ve bu nedenle sanık lehine ceza indirimi yapılmasının hukuken mümkün olmadığı vurgulandı.
KARAR CEZA GENEL KURULU'NA GİDİYOR
Başsavcılığın itirazı sonrası dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Ceza Genel Kurulu, davada son sözü söyleyecek ve bu karar yalnızca Pınar Gültekin dosyası için değil, benzer kadın cinayetleri davaları için de emsal teşkil edecek.
PINAR GÜLTEKİN NASIL KATLEDİLDİ?
Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde Muğla'da kaybolmuş, 5 gün sonra ormanlık alanda üzeri betonla kapatılmış bir varilin içinde yakılmış halde bulunmuştu. Cinayeti işleyen eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, ardından cesedini yakıp varile beton dökerek gizlemeye çalıştığını itiraf etmişti.
YARGI SÜRECİ VE TEPKİLER
İlk derece mahkemesi, Avcı'yı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozarak haksız tahrik indirimi uygulanmasına hükmetti. Bu karar kamuoyunda büyük tepki çekerken, mağdurun ailesi ve kadın hakları savunucuları adaletin tam anlamıyla yerini bulması gerektiğini savundu.
SON SÖZ CEZA GENEL KURULU'NDA
Başsavcılığın itirazı üzerine gözler şimdi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na çevrildi. Kurulun vereceği karar, yalnızca Pınar Gültekin davası için değil, gelecekte benzer nitelikteki cinayet davalarında da önemli bir içtihat niteliği taşıyacak.
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