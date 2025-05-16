Yargıtay Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin kararına itiraz! “Bu cinayet canavarca hisle işlendi”

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR

YARGI SÜRECİ VE TEPKİLER

İlk derece mahkemesi, Avcı'yı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozarak haksız tahrik indirimi uygulanmasına hükmetti. Bu karar kamuoyunda büyük tepki çekerken, mağdurun ailesi ve kadın hakları savunucuları adaletin tam anlamıyla yerini bulması gerektiğini savundu.

SON SÖZ CEZA GENEL KURULU'NDA

Başsavcılığın itirazı üzerine gözler şimdi Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na çevrildi. Kurulun vereceği karar, yalnızca Pınar Gültekin davası için değil, gelecekte benzer nitelikteki cinayet davalarında da önemli bir içtihat niteliği taşıyacak.