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ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! "Yardım etmemiz gerekiyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.05.2025 21:44 Güncelleme: 16.05.2025 21:45
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ABD Başkanı Trump’tan Gazze açıklaması! Yardım etmemiz gerekiyor

Katil İsrail, Gazze'de katliamlarını hız kesmeden sürdürürken açlık politikasına da devam ediyor. Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında açıklamalarda bulundu. Trump, 'Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında gazetecilere Gazze Şeridi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Gazze Şeridi'ndeki duruma ABD'nin yardımcı olması gerektiğini belirten Trump, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletme planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya Trump, "Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump’tan Gazze açıklaması! Yardım etmemiz gerekiyor ABD Başkanı Trump’tan Gazze açıklaması! Yardım etmemiz gerekiyor ABD Başkanı Trump’tan Gazze açıklaması! Yardım etmemiz gerekiyor
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