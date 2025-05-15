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Başkan Erdoğan yarın Arnavutluk'a gidecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.05.2025 19:26
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Başkan Erdoğan yarın Arnavutluk’a gidecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Arnavutluk'a gidecek. Zirveye, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri ile NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi genel sekreterleri katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gideceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Tiran'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirildi.

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri ile NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi genel sekreterleri katılacak.

MASADA KÜRESEL BARIŞÇIL ÇÖZÜM

'Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edecek olan Başkan Erdoğan Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan yarın Arnavutluk’a gidecek! Başkan Erdoğan yarın Arnavutluk’a gidecek! Başkan Erdoğan yarın Arnavutluk’a gidecek!
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