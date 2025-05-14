Şara’dan ABD’nin yaptırım kararı sonrası Başkan’a teşekkür: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara Şam'da halka seslenerek, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Şara'nın açıklamalarından satır başları...

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİ"

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettim. O ve devleti 14 yıl boyunca milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Türkiye bizi çok seviyor. Bizim için çok çaba sarf ettiler. Bugün aslında son 14 senedir dökülen terin ve emeğin sonucudur. Bugün yaptırımların kaldırılmasını kutlamıyorum. Mutluluğumuz gerçek kardeşliğin mutluluğudur. Bu kardeşlik sadece Suriye içerisinde değil bütün Arap Topluluğunun yerine gelmesidir.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ey dışarıdaki ve içerideki Suriyeliler bizim en büyük sermayemiz sizsiniz. Prens Selman'a teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ve Başkan Trump'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Kral Selman, Recep Tayyip Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi. Ayrıca Ürdün Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi veSudani de bizim için çaba sarf etti.

"SURİYE'DE TERÖRE YER YOK"

Bu karar Suriye'nin ayağa kalkmasında çok büyük rol oynuyor. Ülkemizi ayağa kaldıracağız, Suriye'nin geleceğinde teröre yer yok. Suriye barış ülkesi olacak. Herkesi Suriye'ye yatırıma davet ediyorum.

"ESKİ YÖNETİMİN KALINTILARINDAN KURTARACAĞIZ"

Suriye gerekli altyapılar için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Suriye barışın toprağı olacak. Burada artık teröre ve savaşa yer olmayacak. Eski yönetimin kalıntılarından da tamamen kurtaracağız. Onların bu ülkeyi bölmesine fitne ve fesadın karıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Daha güzel bir gelecek için birlikle sorunları aşacağız. Yaşasın özgür Suriye.