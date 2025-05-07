Şam’dan Paris’e kritik ziyaret: Suriye Cumhurbaşkanı Şara mevkidaşı Macron ile görüşecek

Suriye lideri Ahmed el-Şara, Beşar Esad'ın kanlı diktatörlüğünü devirdikten sonra ilk kez bugün Avrupa'ya ayak basacak. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüşecek olan Şara, uluslararası toplum nezdinde meşruiyet kazanma yolunda kritik bir adım atıyor.

MACRON: "İSTİKRARLI VE KAPSAYICI BİR SURİYE İÇİN DİYALOG ŞART"

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron Şara'ya "özgür, egemen ve tüm toplumsal yapılarla barış içinde yaşayan bir Suriye" inşa etme yolunda destek sunmayı hedefliyor.

ESAD SONRASI SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALKACAK MI?

Şara'nın Paris ziyareti, Avrupa ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması açısından da belirleyici olabilir. Şam yönetimi, Esad döneminden kalan uluslararası yaptırımların kaldırılması için bastırıyor.

FRANSA ROLÜNÜ BÜYÜTMEK İSTİYOR

Suriye, uzun yıllar Rusya'nın etki alanındaydı. Şimdi ise Fransa, eski manda bölgesindeki yeni yönetimle iyi ilişkilere sahip olmanın yollarını arıyor. Fransız lojistik devi CMA CGM'nin Lazkiye Limanı'nı işletme hakkını alması, bu yeni dönemin ekonomik ayak izlerinden sadece biri.

ŞARA İÇİN DİPLOMATİK İSTİSNA

Ahmed el-Şara halen Birleşmiş Milletler (BM) seyahat yasağı listesinde yer alıyor. Ancak Fransa, tıpkı Türkiye ve Suudi Arabistan'da olduğu gibi, BM'den geçici bir muafiyet alarak bu görüşmeyi mümkün kıldı. Bu durum, Avrupa'nın Şara yönetimini artık yalnızca izlemekle kalmayıp, doğrudan muhatap alma sürecine girdiğinin de güçlü bir işareti.

"SEYRETMEK YERİNE MÜDAHİL OLMALIYIZ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye lideriyle temas kurmanın önemine dikkat çekerek "Onlarla kontakta olmazsak, DEAŞ ve benzeri yapıların önü açılacak." dedi.

MARINE LE PEN'DEN ELEŞTİRİ

Aşırı sağ lider Marine Le Pen, Macron'un Şara ile görüşmesini "cihatçılığa ödül" olarak niteledi. Ancak Elysee bu eleştirileri geri çevirdi.