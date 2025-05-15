Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemeler yolda! Kapsam daralacak
Terör örgütü PKK’nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen yargı paketinde örgüt üyeliği gibi konularda önemli düzenlemeler yer alıyor.
Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç ya da silahlı örgüte üye olmadığı halde örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi gibi cezalandırılıyor. Bazı durumlarda örgüt üyesinden bile daha fazla ceza alabiliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) cezanın fazla, "örgüt adına" ifadesinin de muğlak olduğunu belirterek düzenlemeyi iptal etmişti.
AYM kararında, suçun niteliği ve ağırlığı itibarıyla örgütün amacına ne surette katkıda bulunduğu da dikkate alınmadan kişilerin örgüte üye olmak gibi son derece ağır bir suçtan cezalandırılmalarına neden olacak şekilde geniş yorumlanmaya müsait olduğu ifade edilmişti.
CEZALARA KADEME GETİRİLECEK
Sabah'ın haberine göre AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve Meclis tatile girmeden çıkarmayı planladığı yargı paketinde, "örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işleyenlere" verilen cezalara kademe getirilmesi bekleniyor.
Bu cezalar örgüt üyelerine verilen cezalardan daha az olacak. Yeni düzenleme ile birlikte "örgüt adına suç işlemenin" kriterleri de net olarak yazılacak. Böylece maddenin geniş yorumuna izin verilmeyecek.
TCK'DAKİ İKİ MADDE GÜNDEMDE
TCK'nın 220'nci maddesi "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır" hükmünü, 314'üncü maddesi ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Balık tutma sahnesinde bir hata bulunuyor! IQ’su yüksek olanlar 5 saniyede fark ediyor
- Tam bir gurmeler, damak tadını hayatının merkezine koyarlar! Yemek düşkünü burçlar
- Bir tane koyan rutubetten kurtuluyor! Banyodaki tüm nemi yok ediyor
- İlk gördüğün hayvan karakterini söylüyor! Dikkatlice bak ve kişiliğini öğren
- TOKİ'den onlarca konut 13 bin TL taksitle satılıyor! Başvuru detayları belli oldu
- OGM 69 yeni işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları ve kadro detayları belli oldu
- ZTK Trabzonspor - Galatasaray kupa maçı hangi kanalda? TS - GS maçı ne zaman, saat kaçta?
- 14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı
- Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: İlk sırada Kopenhag var
- Piyasalarda bahar havası! Altında alım fırsatı geldi mi? İslam Memiş açıkladı
- Doğal kalp ilacı doğada bulundu! Tansiyon ve kolesterolü sabitleyen o bitki
- SSK, BAĞ-KUR'luya temmuzda ek zam hesaplandı! Emekliye en az 16.402 TL gövde maaş! 14.456, 15.000, 17.850 TL alana...