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Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemeler yolda! Kapsam daralacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 07:14 Güncelleme: 15.05.2025 07:16
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Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemeler yolda! Kapsam daralacak

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı alıp eylemlerini sonlandırması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başlamış oldu. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen yargı paketinde örgüt üyeliği gibi konularda önemli düzenlemeler yer alıyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen yargı paketinde örgüt üyeliği gibi konularda önemli düzenlemeler yer alıyor.

Anayasa Mahkemesi (AA)Anayasa Mahkemesi (AA)

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç ya da silahlı örgüte üye olmadığı halde örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi gibi cezalandırılıyor. Bazı durumlarda örgüt üyesinden bile daha fazla ceza alabiliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) cezanın fazla, "örgüt adına" ifadesinin de muğlak olduğunu belirterek düzenlemeyi iptal etmişti.

Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemeler yolda! Kapsam daralacak

AYM kararında, suçun niteliği ve ağırlığı itibarıyla örgütün amacına ne surette katkıda bulunduğu da dikkate alınmadan kişilerin örgüte üye olmak gibi son derece ağır bir suçtan cezalandırılmalarına neden olacak şekilde geniş yorumlanmaya müsait olduğu ifade edilmişti.

Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemeler yolda! Kapsam daralacak

CEZALARA KADEME GETİRİLECEK

Sabah'ın haberine göre AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve Meclis tatile girmeden çıkarmayı planladığı yargı paketinde, "örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işleyenlere" verilen cezalara kademe getirilmesi bekleniyor.

Bu cezalar örgüt üyelerine verilen cezalardan daha az olacak. Yeni düzenleme ile birlikte "örgüt adına suç işlemenin" kriterleri de net olarak yazılacak. Böylece maddenin geniş yorumuna izin verilmeyecek.

Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemeler yolda! Kapsam daralacak

TCK'DAKİ İKİ MADDE GÜNDEMDE

TCK'nın 220'nci maddesi "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır" hükmünü, 314'üncü maddesi ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.

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