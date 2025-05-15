Terörsüz Türkiye süreci için yasal düzenlemeler yolda! Kapsam daralacak

Anayasa Mahkemesi (AA)

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç ya da silahlı örgüte üye olmadığı halde örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi gibi cezalandırılıyor. Bazı durumlarda örgüt üyesinden bile daha fazla ceza alabiliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) cezanın fazla, "örgüt adına" ifadesinin de muğlak olduğunu belirterek düzenlemeyi iptal etmişti.