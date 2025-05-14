Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensuplarını ve ailelerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack Jr'yi ayrı ayrı kabul etti.
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