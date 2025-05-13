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CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında flaş gelişme! 9 vekilin dosyası ayrıldı | Aralarında Özgür Özel de var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.05.2025 17:58 Güncelleme: 13.05.2025 18:34
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CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında flaş gelişme! 9 vekilin dosyası ayrıldı | Aralarında Özgür Özel de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin şaibeli soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 şüpheli hakkındaki soruşturma, 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet' suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İŞTE O 9 İSİM...
Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NA MUHALEFET SUÇUNDAN SORUŞTURMA
Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İFADEYE GİTMEDİ
Soruşturma kapsamında, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski grup başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı iki isim ifade vermedi.

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