16 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri YSK'dan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin talebe ret

YSK'dan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin talebe ret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 13:22 Güncelleme: 16.04.2025 13:25
ABONE OL
YSK’dan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebe ret

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 6 Nisan 2025'te yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı iptale ilişkin başvuruyu karara bağladı. YSK, başvuruyu reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 6 Nisan 2025'te yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı iptale ilişkin başvuruyu karara bağladı. YSK, başvuruyu reddetti.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YSK’dan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebe ret YSK’dan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebe ret YSK’dan CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebe ret
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör