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CHP'li belediyeden kanalizasyon skandalı! Kirli su denize akıtıldı bakanlık harekete geçti: 4 milyon TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 20:30 Güncelleme: 13.05.2025 22:22
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CHP’li belediyeden kanalizasyon skandalı! Kirli su denize akıtıldı bakanlık harekete geçti: 4 milyon TL ceza

CHP'nin yönettiği Yalova'da denizdeki görüntü tepki çekti. Pompa arızası nedeniyle kanalizasyon suları arıtılmadan denize döküldü ve çevre skandalı bakanlığın radarına girdi. çevre kirliliğinin sorumlusu olan Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği'ne (YASKİ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Milyon TL para cezası uygulandı.

CHP'nin yönettiği Yalova'da denizdeki görüntü tepki çekti. Pompa arızası nedeniyle kanalizasyon suları arıtılmadan denize döküldü.

Dereağzı mevkisindeki çevre kirliliği vatandaşların tepkisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan pompa arızası nedeniyle kanalizasyon hattından çıkan kirli sular denize karıştı. Deniz yüzeyindeki kirli manzara hem tepkilere neden oldu hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın radarına girdi.

Fotoğraf-SabahFotoğraf-Sabah

BAKANLIKTAN 4 MİLYON TL CEZA

Sabah'ta yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti. Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ, pompa arızasını 2 günde düzelterek kanalizasyon hattını denize deşarjının devamını önledi.

ATIK SU DENİZDE KİRLİ GÖRÜNTÜYE NEDEN OLDU

Selimandıra Deresi'nin denize çıkış yaptığı bölgede de su yüzündeki kirlilik üzerine yine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemede dere ile deniz arasındaki kot farkı nedeniyle derenin çıkış noktasında su akışının durduğu bu nedenle de deniz tarafından gelen suyun dipteki yosun ve benzeri maddelerin su yüzeyine çıkararak kirli görüntü oluşturduğu tespit edildi.

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CHP’li belediyeden kanalizasyon skandalı! Kirli su denize akıtıldı bakanlık harekete geçti: 4 milyon TL ceza CHP’li belediyeden kanalizasyon skandalı! Kirli su denize akıtıldı bakanlık harekete geçti: 4 milyon TL ceza CHP’li belediyeden kanalizasyon skandalı! Kirli su denize akıtıldı bakanlık harekete geçti: 4 milyon TL ceza
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