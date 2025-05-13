CHP’li belediyeden kanalizasyon skandalı! Kirli su denize akıtıldı bakanlık harekete geçti: 4 milyon TL ceza

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BAKANLIKTAN 4 MİLYON TL CEZA

Sabah'ta yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti. Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ, pompa arızasını 2 günde düzelterek kanalizasyon hattını denize deşarjının devamını önledi.

ATIK SU DENİZDE KİRLİ GÖRÜNTÜYE NEDEN OLDU

Selimandıra Deresi'nin denize çıkış yaptığı bölgede de su yüzündeki kirlilik üzerine yine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemede dere ile deniz arasındaki kot farkı nedeniyle derenin çıkış noktasında su akışının durduğu bu nedenle de deniz tarafından gelen suyun dipteki yosun ve benzeri maddelerin su yüzeyine çıkararak kirli görüntü oluşturduğu tespit edildi.