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Ekrem İmamoğlu'na savcıya "hakaretten" soruşturma!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.05.2025 20:30 Güncelleme: 13.05.2025 21:30
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Ekrem İmamoğlu’na savcıya hakaretten soruşturma!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'na iki savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Eski İBB Başkanının, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın saat 13.00'te SEGBİS'le Silivri'den bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'na iki savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

YARGI GÖREVLİSİNE HAKARET TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.

Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Eski İBB Başkanının, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın saat 13.00'te SEGBİS'le Silivri'den bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu’na savcıya hakaretten soruşturma! Ekrem İmamoğlu’na savcıya hakaretten soruşturma! Ekrem İmamoğlu’na savcıya hakaretten soruşturma!
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