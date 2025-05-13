Ekrem İmamoğlu'na savcıya "hakaretten" soruşturma!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'na iki savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Eski İBB Başkanının, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın saat 13.00'te SEGBİS'le Silivri'den bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'na iki savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla soruşturma açıldı.
YARGI GÖREVLİSİNE HAKARET TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Eski İBB Başkanının, açılan yeni soruşturma kapsamında yarın saat 13.00'te SEGBİS'le Silivri'den bağlanarak ifade vereceği öğrenildi.