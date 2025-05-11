Ankara’da 3’lü zirve! Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın yapılacak

(FOTO: AA )

Fidan, Suriye ve komşu ülkelerin terörizmle mücadele konusundaki işbirliğinin, hem bölgesel hem de küresel güvenliğe katkı sağlayacağını ifade edecek.

Bakan Fidan'ın, toplantı marjında Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.