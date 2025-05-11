Ankara'da 3'lü zirve! Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın yapılacak
Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek. Bakan Fidan, toplantıda İsrail'in Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunun yanı sıra terörizm gibi ortak sınamalarla mücadele konularını masaya yatıracak. Ayrıca Fidan, bölgenin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına dikkat çekecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ankara'da ev sahipliği yapacağı toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak.
Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bölgedeki gelişmeler ve güvenlik durumunun ele alınması öngörülüyor.
Fidan, toplantıda Suriye hükümetinin ülkesinde güvenlik ve istikrarı tahkim etmeye yönelik çabalarına Türkiye'nin güçlü desteğini sürdüreceğini teyit edecek.
İsrail'in, Suriye dahil bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunu sona erdirmesi gerektiğini vurgulayacak Fidan, bölgesel sahiplenmenin ve işbirliğinin önemine işaret edecek.
Fidan, bölgenin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına dikkati çekecek, Türkiye'nin bunu güvence altına alma konusunda kararlı olduğunun altını çizecek.
Terörizm dahil ortak sınamalarla mücadelede "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı temelinde olunması gerektiğine işaret edecek Fidan, komşu ülkelerin bu konudaki dayanışmasının önemini vurgulayacak.
Fidan, Suriye ve komşu ülkelerin terörizmle mücadele konusundaki işbirliğinin, hem bölgesel hem de küresel güvenliğe katkı sağlayacağını ifade edecek.
Bakan Fidan'ın, toplantı marjında Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
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