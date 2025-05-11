Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

"MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

Başkan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta tarihi bir dönemece gelindiğine dikkat çekerek, bu fırsatın barış için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın inşa edilmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan ve Emmanuel Macron (AA)

UKRAYNA'YA DESTEK

Erdoğan ayrıca, kalıcı barış sürecinin başlaması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarında Fransa ile iş birliğinin sürdürülmesinin önemine değindi.