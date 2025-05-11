Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye-Fransa ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Öte yandan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında tarihi bir dönemece gelindiğini belirterek, barış için müzakere çağrısı yaparken, Türkiye’nin ateşkese ve kalıcı çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
"MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"
Başkan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta tarihi bir dönemece gelindiğine dikkat çekerek, bu fırsatın barış için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın inşa edilmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
UKRAYNA'YA DESTEK
Erdoğan ayrıca, kalıcı barış sürecinin başlaması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarında Fransa ile iş birliğinin sürdürülmesinin önemine değindi.