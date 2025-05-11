İYİ Parti liderinden tepki çeken hareket! Yayaların girdiği Balıkgöl'ü araçla gezdi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Şanlıurfa'daki ziyareti tepkilere neden oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan ve sadece yayaların girebildiği Balıklıgöl'e giden Dervişoğlu burayı makam aracıyla gezdi. İYİ Parti liderinin Balıkgöl'deki araçlı gezisi tepkilerin odağına yerleşti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da tepki çeken bir görüntüye imza attı.
MAKAM ARACIYLA GİRDİ
Aracıyla Balıklıgöl yerleşkesine giren Dervişoğlu, makam aracıyla gezdi. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ve makamını ziyaret eden Dervişoğlu, sadece yayalar ile bazı görevli araçların zorunlu olduklarında girebildiği alana makam aracıyla girdi.
ARAÇLI GEZİ TEPKİLERİN ODAĞINDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve liderin de ziyaret gerçekleştirdiği Balıklıgöl'de ilk defa bir parti lideri aracıyla gezdi.
Görüntüler vatandaşların tepkisine neden olurken, makam aracına birçok koruma aracının da eşlik ettiği gözlendi.