Başkan Erdoğan: Yargıya kimse parmak sallayamaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Eleştiri bahanesiyle kimsenin yargıya parmak sallayamayacağını söylerken 'Suç işleyenlerin, kendini devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
"ADALET TERAZİSİNDE EN UFAK SAPMANIN TELAFİSİ OLMAZ"
Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Halihazırda vazifelerini büyük titizlikle sürdüren Danıştay ailemizin tüm üyelerine rabbimden üstün muvakkatiyleler diliyorum. Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan önemlidir. Atalarımız "Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar" demişlerdir.
"ADALET YOKSA HUZUR VE BARIŞ DA OLMAZ"
Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri idarenin denetimidir. Danıştay tam 157 yıldır böyle bir görevi ifa etmektedir. Milletimiz adına karar verme şuurunu yüksek bir vazifeyle yerine getiren Danıştay çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Devletin alameti farikası adalettir. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez. Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzuru ve barışı tesis edemezsiniz.
"DEĞİŞİKLİKLERİ HAYATA GEÇİRDİK"
Geçmişte adalet dairesinin merkezi bazılarına daha yakındı. Hamd olsun biz bunu herkese eşit mesafeye getirmeyi başardık. Adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini getirdik. Etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adalet, hükümetimizin önceliklerinin başındadır. Pek çok değişikliği hayata geçirdik. Üstünlerin hukukunu milletimizin iradesiyle hukukun üstünlüğü haline getirdik. 2002'de 146 olan ilk derece mahkemesini 233'e yükselttik, hataları asgari seviyeye indirecek şekilde istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede hayata geçirdik.
EN KÜÇÜK TAVİZ YOK
Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması konusunda kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz devam edecektir. Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz.
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