Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Arnavutluk'la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

SEÇİMLER İÇİN HAYIRLI OLSUN DİLEĞİ

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvelerinin Arnavutluk'ta düzenlenmesinin Arnavutluk'un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.

Erdoğan, Arnavutluk'ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.