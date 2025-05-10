4 yıl aradan sonra geri döndü! Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi

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"CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti. Başkan Erdoğan,"Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.