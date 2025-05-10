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4 yıl aradan sonra geri döndü! Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 17:59 Güncelleme: 10.05.2025 18:35
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4 yıl aradan sonra geri döndü! Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Gençlerbirliği, ligi 2. sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. Başkent temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti. Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti.

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçları tamamlandı. Haftaya 2. sırada giren Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükseldi.

Başkent temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

Sezona Recep Karatepe ile başlayan kırmızı-siyahlılar, Aralık ayında Hüseyin Eroğlu'nu takımın başına getirdi. 52 yaşındaki teknik adam, 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Hüseyin Eroğlu, 2022-2023 sezonunda Samsunspor ile de Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti. Başkan Erdoğan,"Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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4 yıl aradan sonra geri döndü! Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi 4 yıl aradan sonra geri döndü! Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi 4 yıl aradan sonra geri döndü! Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi
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