Bakan Hakan Fidan'dan suikast sözleri: Ağır arsenik ve cıvayla verildim
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında 4-5 yıl kadar önce ağır arsenik ve cıva verilerek suikasta uğradığını açıkladı. Bakan Fidan, yapılan tahlillerde bu bulgulara rastlandığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV'de katıldığı yayında 4-5 yıl önce zehirlenme suikastına uğradığına dair bir açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan "Ağır arsenik ve cıva verildim, daha sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene kadar oluyor." diye konuştu ve tedavi gördüğünü belirtti.