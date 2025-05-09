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Bakan Hakan Fidan'dan suikast sözleri: Ağır arsenik ve cıvayla verildim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 22:37
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Bakan Hakan Fidan’dan suikast sözleri: Ağır arsenik ve cıvayla verildim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında 4-5 yıl kadar önce ağır arsenik ve cıva verilerek suikasta uğradığını açıkladı. Bakan Fidan, yapılan tahlillerde bu bulgulara rastlandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV'de katıldığı yayında 4-5 yıl önce zehirlenme suikastına uğradığına dair bir açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan "Ağır arsenik ve cıva verildim, daha sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene kadar oluyor." diye konuştu ve tedavi gördüğünü belirtti.

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Bakan Hakan Fidan’dan suikast sözleri: Ağır arsenik ve cıvayla verildim Bakan Hakan Fidan’dan suikast sözleri: Ağır arsenik ve cıvayla verildim Bakan Hakan Fidan’dan suikast sözleri: Ağır arsenik ve cıvayla verildim
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