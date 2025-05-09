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MHP lideri Devlet Bahçeli'den DEM Partili Ahmet Türk'e tebrik telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 19:58 Güncelleme: 09.05.2025 20:09
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den DEM Partili Ahmet Türk’e tebrik telefonu

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk'ü telefonla aradı. Bahçeli'nin görüşmede 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili Türk'ü tebrik ettiği ve sağlığını sorduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK'nin kongresini topladığı açıklamasının ardından sıcak gelişmeler devam ediyor. DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, tv100 kanalında yaptığı açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin kendisini aradığını ve sürecin hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN DEM PARTİLİ TÜRK'E TEBRİK TELEFONU!

Türk, "Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli’den DEM Partili Ahmet Türk’e tebrik telefonu MHP lideri Devlet Bahçeli’den DEM Partili Ahmet Türk’e tebrik telefonu MHP lideri Devlet Bahçeli’den DEM Partili Ahmet Türk’e tebrik telefonu
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