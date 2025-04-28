Tüm gözler Resmi Gazete’de! Stopaj oranları değişecek mi?

Stopaj oranı 6 aya kadar olan mevduatlarda yüzde 15 olarak uygulanıyor. (A Haber arşiv)

GÜNCEL STOPAJ ORANLARI HANGİ SEVİYEDE?

Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Fonlarda stopaj oranı hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğunlarda yüzde 0, değişken fonlar, fon sepeti fonları, diğer katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları, para piyasası fonları, diğer serbest fonlarda yüzde 15, bir yıl üstünde tutulursa yüzde 50 üstü yerli hisse taşıyan değişen fonlarda stopaj yüzde 0 seviyesinde.