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Tüm gözler Resmi Gazete'de! Stopaj oranları değişecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.04.2025 08:41 Güncelleme: 28.04.2025 08:44
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Tüm gözler Resmi Gazete’de! Stopaj oranları değişecek mi?

Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranları, 30 Nisan 2025'e kadar yeniden belirlenecek. En son yapılan değişiklikte stopajlar oranları yükselmişti. Halihazırda mevduatlarda stopaj 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Türkiye'de yatırımı bulunan herkesi ilgilendiren stopaj oranlarıyla ilgili kararın 30 Nisan'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Mevduat ve fonlarda uygulanan stopaj oranlarına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi beklenirken, kararla birlikte yeni oranların da uygulanması gündemde...

Stopaj oranı 6 aya kadar olan mevduatlarda yüzde 15 olarak uygulanıyor. (A Haber arşiv)Stopaj oranı 6 aya kadar olan mevduatlarda yüzde 15 olarak uygulanıyor. (A Haber arşiv)

GÜNCEL STOPAJ ORANLARI HANGİ SEVİYEDE?
Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Fonlarda stopaj oranı hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğunlarda yüzde 0, değişken fonlar, fon sepeti fonları, diğer katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları, para piyasası fonları, diğer serbest fonlarda yüzde 15, bir yıl üstünde tutulursa yüzde 50 üstü yerli hisse taşıyan değişen fonlarda stopaj yüzde 0 seviyesinde.

Fonlarda ise stopaj oranı hisse senedi yoğun fonlarda yüzde 0 olarak uygulanıyor. (A Haber arşiv)Fonlarda ise stopaj oranı hisse senedi yoğun fonlarda yüzde 0 olarak uygulanıyor. (A Haber arşiv)

Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için yüzde 0 olarak uygulanan tevkifat oranında değişiklik yapılmamıştı.

Bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 yıldan kısa vadeli olanlarda yüzde 15, diğerlerinde ise yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Stopaj değişikliği ile ilgili kararın 30 Nisan'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. (A Haber arşiv)Stopaj değişikliği ile ilgili kararın 30 Nisan'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. (A Haber arşiv)

YATIRIMCI STOPAJ DEĞİŞİKLİĞİNDEN NASIL ETKİLENİR?
Yatırımcıların yeni açacakları mevduat hesapları ve fonlarda yeni stopaj oranları geçerli olacak. Mevcutta bulunan mevduat ve fonların stopajlarında değişiklik olmayacak ancak fonu olup üzerine yeni fon ekleyecek olanlar için önceki fonlar da dahil olmak üzere yeni fonlarla birlikte güncel stopaj oranı işlemiş olacak. Bu nedenle mevcut fonuna ekleme yapacak olanlar başka bir aracı kurum üzerinden fonlarına ekleme yapmaları halinde eski fonlarını eski stopaj oranından elinde tutmuş olacak.

Yeni açılacak mevduatlarda stopaj arttığı için daha az faiz geliri elde edilecek.

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