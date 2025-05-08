İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Zirvesi! Bakan Kurum: 600 bin konut acilen yenilenmeli

2012 yılından bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 10 binlerce mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte şehrimizin 39 ilçesinde konut ve iş yerimizi dönüştürüyoruz.

Kredi ve hibe desteğini artırarak toplam destek miktarımızı 1.5 milyondan 1 milyon 875 bin TL'ye çıkardık. İstanbul'umuzda 62 bin konutumuz Yarısı Bizden kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir. 21 bin ev ve iş yerimiz bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir.

DEPREMİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU

6.2'lik bir deprem yaşadık. Çok şükür herhangi bir yıkım olmasa da ilgili birimlerimizle, Bakanlıklarımız sahada milletimizle birlikte bu zor günleri birbirimize destek olarak üstesinden geldik. Hasar tespitlerini yapıp vatandaşlarımızın evlerine girmesine yardımcı olmaya çalıştık. 354 bin binanın bağımsız bölümün hasarsız 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit etti.

Bu konutlarda iskan ettiğimiz vatandaşlarımızla görüşmelere başladılar talep etmeleri halinde Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz.