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CHP belediyeciliği İzmir’de çöktü! Vatandaşlara skandal uyarı: Çöp atmayın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 07:09
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CHP belediyeciliği İzmir’de çöktü! Vatandaşlara skandal uyarı: Çöp atmayın

CHP'deki kişisel istikbal kavgalarını, yolsuzlukları, şaibeleri meydanlarda slogan atarak örtbas etmeye çalışan Özgür Özel, partisindeki belediyeleri bile kontrol edemez hale geldi. CHP'li belediyelerde yaşanan çöp krizi devam ediyor. İzmir'de maaşlarını ve haklarını alamayan belediye işçileri sokağa döküldü. Konak'ta emekçiler greve çıkınca hizmetler de durdu. Kentte çöp dağları oluşurken, Konak Belediyesi'nden vatandaşlara 'Grev bitene kadar konteynerlere çöp dökmeyin' uyarısı geldi.

İzmir'de CHP belediyeciliği resmen çöktü. Kentte işçiler alamadıkları maaşlar, imzalanmayan toplu iş sözleşmeleri nedeniyle sokaklara döküldü. Son olarak Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel şirketinde 1580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamayınca sendika daha önce de duyurduğu gibi greve çıktı.

İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)

Grevle birlikte ilçedeki belediyecilik hizmetleri kelimenin tam anlamıyla durdu. Kentin cadde ve sokaklarında toplanmayan atıklar nedeniyle çöp dağları oluşurken Konak Belediyesi'nden pes dedirten bir açıklama geldi.

İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre Konak Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlara 'Grev bitene kadar çöp atmayın' uyarısında bulundu. İşçi eylemlerinin bir diğer adresi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.

İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanların maaşını eksik yatırdı. Maaş krizine bir de belediye şirketleri İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama'da çalışan ve yaklaşık 22 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık eklenince binlerce işçi yarım gün iş bıraktı.

İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)

DİSK'in Basmane'deki merkez binası önünde toplanan on binlerce işçi, buradan Kültürpark'taki belediye hizmet binasına yürüdü. Sendika yönetimi anlaşma sağlanamaması halinde 29 Mayıs'ta greve çıkacaklarını duyurdu.

İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)İzmir sokaklarında çöp dağları oluştu (AHABER ARŞİV)

3 belediye şirketine grev ilanı asıldı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire ilçesinde vahşi çöp depolaması yaparken suçüstü yakalanınca Çevre Kanunu'na istinaden bakanlıktan 3.7 milyon lira ceza yedi.

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