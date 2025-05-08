CHP belediyeciliği İzmir’de çöktü! Vatandaşlara skandal uyarı: Çöp atmayın

İzmir'de CHP belediyeciliği resmen çöktü. Kentte işçiler alamadıkları maaşlar, imzalanmayan toplu iş sözleşmeleri nedeniyle sokaklara döküldü. Son olarak Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel şirketinde 1580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamayınca sendika daha önce de duyurduğu gibi greve çıktı.